A brincadeira de Zé Felipe com filho com Virgínia que expõe masculinidade tóxica

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Um vídeo de Zé Felipe incentivando o filho José Leonardo a repetir frase de conotação sexual gerou debate sobre a construção da masculinidade na infância. A “brincadeira” reforça padrões machistas. Zé Felipe pediu desculpas, mas o episódio destaca a necessidade de evoluir na educação e desconstruir a masculinidade tóxica.

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Um episódio envolvendo Zé Felipe e o filho, José Leonardo, fruto da relação com Virginia Fonseca, chamou atenção nesta segunda-feira, 27, e reacendeu um debate importante sobre como a masculinidade ainda é construída desde a infância. Em um vídeo gravado durante o aniversário de Leonardo, o menino de 2 anos é incentivado pelos adultos a repetir uma frase de conotação sexual, arrancando risadas dos presentes.

A brincadeira, além de ser de mau gosto, reforça um padrão cultural que ensina, desde cedo, que ser homem passa por impor a virilidade, sexualizar as relações e tratar as mulheres como objeto. Embora a criança ainda não compreenda o significado do que diz, são os adultos que atribuem sentido à situação e a transformam isso em motivo de diversão.

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Após a repercussão, Zé Felipe pediu desculpas e afirmou que nunca teve a intenção de ensinar algo errado ao filho ou desrespeitar as mulheres. Como justificativa, disse que teve a mesma criação que hoje oferece ao menino e que isso nunca prejudicou a forma como se relaciona com as mulheres. O fato desse comportamento ter sido naturalizado por gerações não significa que ele deva continuar sendo reproduzido — ainda mais com a crescente discussão sobre masculinidade tóxica. A educação evolui na medida em que a sociedade reconhece que alguns padrões culturais não são tão inofensivos como pareciam antes.

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