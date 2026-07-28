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Cultura

A brincadeira de Zé Felipe com filho com Virgínia que expõe masculinidade tóxica

Episódio foi registrado por cantor em encontro com família

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 09h42 | Atualizado em 28 jul 2026, 11h01
Um homem barbudo com boné preto segura um bebê loiro de camiseta azul e shorts estampados, olhando-o com carinho. À direita, o rosto do homem em close, com boné virado para trás e barba bem cuidada
Zé Felipe com o filho, José Leonardo (Instagram/Reprodução)
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A brincadeira de Zé Felipe com filho com Virgínia que expõe masculinidade tóxica Priorizar nos meus resultados Google

Um episódio envolvendo Zé Felipe e o filho, José Leonardo, fruto da relação com Virginia Fonseca, chamou atenção nesta segunda-feira, 27, e reacendeu um debate importante sobre como a masculinidade ainda é construída desde a infância. Em um vídeo gravado durante o aniversário de Leonardo, o menino de 2 anos é incentivado pelos adultos a repetir uma frase de conotação sexual, arrancando risadas dos presentes.

A brincadeira, além de ser de mau gosto, reforça um padrão cultural que ensina, desde cedo, que ser homem passa por impor a virilidade, sexualizar as relações e tratar as mulheres como objeto. Embora a criança ainda não compreenda o significado do que diz, são os adultos que atribuem sentido à situação e a transformam isso em motivo de diversão.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Após a repercussão, Zé Felipe pediu desculpas e afirmou que nunca teve a intenção de ensinar algo errado ao filho ou desrespeitar as mulheres. Como justificativa, disse que teve a mesma criação que hoje oferece ao menino e que isso nunca prejudicou a forma como se relaciona com as mulheres. O fato desse comportamento ter sido naturalizado por gerações não significa que ele deva continuar sendo reproduzido — ainda mais com a crescente discussão sobre masculinidade tóxica. A educação evolui na medida em que a sociedade reconhece que alguns padrões culturais não são tão inofensivos como pareciam antes.

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