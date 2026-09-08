A brincadeira de Jão ao encontrar Elton John no Rock in Rio

Elton John recebeu algumas personalidades brasileiras em seu camarim no Rock in Rio, entre elas Jão, que ganhou elogios do britânico horas antes do encontro. O cantor brasileiro havia publicado um cover de Rocket Man, um dos clássicos de Elton, antes de seguir para o festival para assistir ao show. “Obrigado por esse lindo cover”, escreveu o astro.

Depois, Jão compartilhou nas redes sociais o registro do encontro e brincou com a coincidência dos nomes: “Elton Jão, obrigado pelas palavras gentis”. Elton, por sua vez, voltou a elogiar o brasileiro nos comentários: “Incrível te conhecer, continue assim”. A admiração é antiga: em outras ocasiões, Jão já cantou Your Song em seus shows e declarou ser fã da lenda britânica.

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