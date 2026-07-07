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Cultura

A briga na justiça de Benedito Ruy Barbosa com o SBT

Autor morreu aos 95 anos nesta terça-feira, 7

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h07 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h09
Benedito Ruy Barbosa
Benedito Ruy Barbosa (João Miguel Júnior/TV Globo)
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A briga na justiça de Benedito Ruy Barbosa com o SBT Priorize VEJA no Google

Neto de Benedito Ruy Barbosa, que morreu aos 95 anos nesta terça-feira, 7, Bruno Luperi relatou recentemente a briga judicial do autor para reaver os direitos de suas novelas adquiridos pelo SBT, quando a emissora paulista comprou parte da massa falida da extinta TV Manchete. Bruno se tornou um dos principais autores da TV Globo produzindo e reescrevendo clássicos do seu avô, Após Pantanal, de 2022, emendou Renascer, em 2024.

 “O processo foi se arrastando durante muitos anos na Justiça, movido pela minha família (após o decreto de massa falida da Manchete, o SBT comprou os direitos de novelas da emissora. A família de Benedito precisou brigar para reaver suas obras e, só então, negociar as adaptações com a Globo). Quando isso acabou, meu avô não queria vender (os direitos autorais da novela), porque tinha medo que alguém mexesse naquilo sem entender o quanto era importante para ele. (…) Apesar de ela ter uma outra leitura sobre o meio ambiente, tinha uma premissa muito forte sobre o homem se resumir ao seu papel dentro da natureza. É um conceito ambiental. Assim chegaram no meu nome, que manteria essa linhagem do meu avô”.

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