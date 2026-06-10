A briga judicial de Roberto Carlos com namorado da Monica Martelli

A equipe jurídica de Roberto Carlos foi acionada para contestar na Justiça o pedido de registro da marca “jovem guarda”, solicitado por Fernando Alterio, empresário ítalo-brasileiro acionista da T4F (Time For Fun). Ele vem a ser namorado da atriz Monica Martelli, com quem mantém relação desde 2019.

A coluna GENTE soube que Alterio chegou a registrar o pedido da marca com a finalidade de realizar um musical. A editora de Roberto, que é dona da marca, já recorreu com uma petição de oposição em todos os pedidos em andamento. A T4F é uma das maiores empresas de entretenimento do país, responsável pela produção de grandes shows e festivais.

Entre os eventos organizados pela T4F estão o musical Shrek, O Musical, em cartaz no Teatro Renault em São Paulo; a peça Minha Vida em Marte, com apresentações a partir de julho também em São Paulo, e show previsto de Laura Pausini: para fevereiro de 2027 no Mercado Livre Arena Pacaembu.

Procurada, a equipe jurídica do cantor informa que: “a marca pertence ao grupo Roberto Carlos e até o momento e nunca foram procurados pela T4F para solicitar autorização para qualquer pedido de registro”. A T4F ainda não se manifestou a respeito.

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