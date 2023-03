A briga de um renomado autor francês para barrar divulgação de sex tape

Nome costumeiro entre as apostas para o Nobel da Literatura, o autor francês Michel Houellebecq entrou numa estranha disputa judicial para impedir o lançamento de um filme no qual ele aparece tendo relações sexuais com mulheres mais jovens. O filme experimental foi feito pelo coletivo de arte holandês Keeping It Real Art Critics, em 2022. Houellebecq se arrependeu de participar do projeto e entrou com uma ação na Justiça para barrar o lançamento, que estava previsto para 11 de março. Na terça-feira, 28, a corte de Amsterdã deu um parecer favorável ao coletivo, garantindo a divulgação do vídeo.

Um trailer da produção erótica, batizada de KIRAC Ep.27 ft. Houellebecq, que foi tirado ar, mostrava o autor de 67 anos de pijama deitado numa cama ao lado de uma mulher sensualizando. “Eu disse para ele que muitas garotas de Amsterdã dormiriam com um autor famoso só por curiosidade”, dizia a narração do vídeo.

A Justiça se baseou em um contrato assinado pelo autor – o acordo dizia que o filme poderia ou não incluir conteúdo explícito e a única restrição era que o rosto de Houellebecq e sua genitália não poderiam aparecer ao mesmo tempo em uma mesma cena, deixando a dúvida se de fato as partes intimas seriam dele ou não.

A defesa de Houellebecq afirma que o autor sofria de uma grave depressão na época e havia bebido muito vinho quando assinou o contrato. O tribunal, porém, disse que não há evidências que comprovem o problema de saúde para anular o contrato. A data de lançamento do vídeo ainda não foi divulgada.