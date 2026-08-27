A briga de influenciadores sertanejos que terminou em agressão em Barretos

Uma confusão envolvendo os influenciadores César Rincon, Miguel Mendes e Kelly Fazendeira terminou em agressões no camping da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Segundo Miguel e Kelly nas redes sociais, a confusão começou durante uma visita ao camping de Rincon. Miguel teria ido ao local para conversar com um profissional responsável pelas filmagens quando passou a ser perseguido por amigos e funcionários do influenciador.

Miguel afirmou que conseguiu se desvencilhar do grupo e chegar à área comum do camping. Ele disse que procurou a segurança da festa e tentou acionar a polícia. Na sequência, integrantes do grupo de Rincon teriam ido até o camping onde Miguel e Kelly estavam hospedados. Segundo o casal, o trailer foi depredado e Miguel foi agredido. “Começaram a quebrar tudo. O Miguel me colocou dentro do trailer, porque vai saber o que eles fariam comigo também. O segurança tentou apaziguar, mas não teve jeito. Então, a pergunta é: cadê a segurança de Barretos? Será que você está realmente seguro aqui na festa?”, disse Kelly.

Rincon admitiu nas redes sociais que usou um cinto para agredir Miguel. Ele afirmou que estava dormindo quando foi chamado pela equipe por causa da confusão. Após a repercussão do caso, Rincon deixou a Festa do Peão de Barretos, assim como Miguel e Kelly. Nas redes sociais, pediu desculpas ao casal e se comprometeu a pagar pelos estragos no trailer. “Tem uma regra no camping que é a seguinte: brigou, vazou. E vale para todos, certo? Então, prefiro me retirar, por respeito ao evento.”

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