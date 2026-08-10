A briga de Gusttavo Lima com a Globo que já dura dois anos

Como tem feito nos últimos anos, a TV Globo vai mais uma vez transmitir a Festa do Peão de Barretos, que acontece no final do mês em São Paulo. Entre os shows, o de Gusttavo Lima, marcado para o dia 22. Nos bastidores, entretanto, o clima entre o artista e a emissora continua de afastamento total.

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É que em setembro de 2024, ele cortou relações com a TV após duas semanas seguidas de reportagens no Fantástico acusando-o de lavagem de dinheiro. Gusttavo foi inocentado pela Justiça, mas o pedido de desculpas nunca foi feito. Ele, aliás, quase processou o programa dominical.

O show que vai ao ar, portanto, em nada tem a ver com uma reaproximação entre as partes, segundo apontou o site LeoDias. A transmissão é um acordo do festival com a TV, uma decisão que não cabe diretamente a ele ou ao seu escritório. Xii…