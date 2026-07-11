A brasileira responsável por zelar os negócios de Haaland no futebol

A brasileira Rafaela Pimenta, 53 anos, é a responsável pela carreira de Haaland, principal jogador da Noruega, e se consolidou como uma das principais agentes esportivas. Formada em Direito, pela Universidade de São Paulo (USP), começou a carreira do futebol na década de 1990. Aos poucos, chegou à elite da área.

Ao longo da trajetória, concorreu a diversas premiações por transações históricas. A principal foi a de Haaland do Borussia Dortmund para o Manchester City, em 2022. O valor foi de 60 milhões de euros, aproximadamente 324 milhões na cotação da época. Rafaela conquistou o prêmio de Melhor Transferência do Ano pelo Globe Soccer Awards.

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A virada de chave foi em 2004, quando se tornou parceira de Mino Raiola, empresário italiano que faleceu em 2022. Após a morte do colega, Pimenta assumiu a carreira de talentos do esporte, incluindo o norueguês. Atualmente, é dona da Tatica, agência de alto padrão em Mônaco. Em janeiro de 2026 apareceu na lista da Forbes de 50 Over 50 Global, que contempla os principais empresários acima de 50 anos. “Pimenta se tornou a primeira “superagente” do futebol feminino. Mesmo neste esporte dominado por homens, ela lidera a Tatica, uma agência de alto padrão com sede em Mônaco, e é diretora não executiva da Women In Football”, definiu a publicação em breve biografia.

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Por ser mulher em um meio machista, Pimenta sofreu com a posição, mas conseguiu se reerguer. Em reuniões importantes, chegou a ser ignorada e apenas seu advogado recebia a atenção. “Já foi pior ser mulher nesse meio, ou porque era mais fechado ou porque a gente estava em começo de carreira. Hoje a maioria das pessoas na minha frente não fala mais nada, mas já ouvi muito esse tipo de coisa ao longo dos anos”, contou à ESPN.

O Brasil foi eliminado pela Noruega no domingo, 5, por 2×1. Se de um lado é triste ver o país em que nasceu perdendo, ela teve sucesso com um dos clientes. Pimenta esteve no jogo que aconteceu em Nova York e vestiu uma camisa metade brasileira e a outra norueguesa.

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