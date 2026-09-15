A brasileira eleita estrela da Tommy Hilfiger na Semana de Moda de Nova York

Debutando na prestigiada Semana de Moda de Nova York, a modelo brasileira Lulu Yu se destacou como estrela das poderosas grifes Michael Kors e Tommy Hilfiger. Nascida em Florianópolis, a jovem de 18 anos rapidamente ganhou espaço dentro do universo das passarelas após ser revelada pela agência Thinkers Models.

“Busco representatividade asiática”, destaca Lulu, que tem orgulho de sua ascendência. Apesar da pouca idade, a modelo coleciona campanhas no Brasil, tendo participado de campanhas para grifes como H&M e Cris Barros, e desfiles para Osklen, Lenny Niemeyer e Alexandre Herchcovitch.

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