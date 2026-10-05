A batalha de Giovana Cordeiro na Dança dos Famosos: ‘Sou competitiva’

Na televisão, ficou conhecida por interpretar Xaviera da novela Mar do Sertão, Luna da novela Fuzuê e Bárbara da novela Dona de Mim. No cinema, se destacou como Nina, protagonista de Carnaval. Mas é agora na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que Giovana Cordeiro, 29 anos, parece mais à vontade em cena. Convidado do programa semanal da coluna GENTE(disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela explica como encara o desafio de se apresentar todo domingo na competição de coreografias; conta sobre o universo do triller erótico de Clube Hedonê, série a estrear na Globoplay; e como encara o universo de Jorge Amado, em meio à captação de recursos para a peça Dona Flor e seus dois maridos. Assista.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

DANÇA DOS FAMOSOS. “Já sabia que gostava do palco e da plateia, gosto de fazer show. Queria experimentar a Giovana artista em outros lugares. ODança está sendo uma experimentação interessante. Gosto de esporte, essa relação de descobrir uma limitação e superá-la. Entender que o corpo vai ficando mais adaptado àquele movimento. Estou amando, realizadíssima. É um nervosismo natural, de quem vai se expor para tanta gente, mas nada que me apavora. Tudo me deixa mais instigada. Todos os músculos do meu corpo doem. Faço fisioterapia todos os dias. Tenho os dois ligamentos dos joelhos rompidos. Mas estou lá. E para estar com essa entrega toda, tenho que ter disciplina”.

VIDA DE BAILARINA. “Comecei muito nova fazendo balé, tinha uma sala de dança embaixo do meu prédio, todas as crianças do condomínio iam dançar lá. Nossa, era muito pequenininha. Dos 2 anos de idade até os 7, 8... Amava e aí depois as minhas irmãs saíram e sou a caçula,fiquei me sentindo perdida sem referência delas. Fiz futebol, karatê, fiz muita coisa, mas a dança ficou pausada. Depois mais velha voltei a fazer, mas por uma busca da atuação, da atriz, porque percebia que meu corpo em cena ficava mais inteligente se trazia os fundamentos da dança”.

CLAUDIA RAIA COMO MUSA. “A gente que é mulhertem que provar muito mais. Quantas e quantas vezes já me perguntaram dentro do set: ‘Você é formada?’, ‘se formou em quê?’. Artes cênicas, fiz faculdade, tenho um diploma. Tem uma galera que nos subestima. Queria me provar para os outros e para mim, me sentir segura. Quero me comunicar de várias formas. Tem muitas figuras que hoje me inspiram nesse lugar. Claudia Raia, por exemplo. Lembro que meu pai foi casado com a Renata, uma madrasta que tive e ela falou para mim: ‘Gigi, acho que você vai ser tipo a Cláudia Raia’. Fiquei: ‘Hã?’. Ela: ‘porque canta, dança, produz’. Desde aquele dia fiquei fascinada”.

REFERÊNCIA EM JORGE AMADO. “Lembro que quando comecei a estudar Jorge Amado, gostava muito de como ele mostra a hipocrisia da sociedade. Por exemplo, em Gabriela, tem a igreja e o bar como passagem para Termas. E olha que interessante ele poder trazer luz a isso,a gente enxergar o papel da mulher. Como era cobrado da mulher que ela fosse virgem. Tinha essa coisa de levantar o lençol e mostrar para todo mundo que a mulher rompeu o hímen no casamento. Através de Gabriela que fui deixando o meu cabelo natural, porque até então alisava”.

DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS. “Acho que a gente vai ter um desafio (no teatro) de montar Dona Flor, Porque está falando de um Vadinho que vadiava muito, enquanto a mulher ficava cuidando da casa e ele traindo ela. Todo mundo sabia e não falava. Mas tem um ponto interessante que é o desejo dessa mulher, né? Que a sociedade não permitia que ela falasse sobre aquele desejo sexual, latente que estava sentindo. Mas ela sente tanto a falta dele, que traz ele de volta pós-morte para realizar esse desejo”.

DOIS AMORES AO MESMO TEMPO. “Acho que isso é possível. Nunca amei duas pessoas ao mesmo tempo, mas não posso tirar só pela minha experiência. Vejo tantas pessoas que se relacionam de várias formas e que são felizes. A maneira como a gente entende o amor é uma construção”.

SÉRIE ERÓTICA. “É uma adaptação do livro A Mansão Hedonê, a série é Clube Hedonê. A gente está falando de um lugar onde vai expor corpos femininos e masculinos. Foi feita uma análise do audiovisual brasileiro e internacional, como esses corpos são retratados, qual é o ponto de vista. E geralmente é o ponto de vista masculino. Qual é o corpo que está mais exposto? O corpo feminino. Os homens sempre estiveram protegidos nesse lugar. Dessa vez a gente teve também a alegria questionar isso a partir de uma pesquisa sobre enquadramento, plano, narrativa. Como a gente gostaria que o sexo fosse retratado? Como as mulheres gostariam de ser tocadas? Deixa a gente contar a nossa história, vamos ouvir outras mulheres para entender de que maneira vai ressignificar no audiovisual na intimidade de dois corpos.

Continua após a publicidade

UNIVERSO DO BDSM. “Nessas nossas pesquisas a gente entendeu que a nossa relação com o sexo é muito limitada. A gente também estava ali muito inspirado no universo do BDSM, dos fetiches e das práticas que ensinaram muita coisa. E o que de mais lindo ficou para mim, que fiz questão de levar essa bandeira é o consentimento. Porque dentro desse universo, tudo é conversado, tudo é combinado. (…) Ninguém está a serviço do outro. É uma comunhão dos interesses eróticos e do prazer. Isso é uma coisa que achei interessante. Você precisa saber sobre anatomia. Não pode machucar a pessoa, né? Fiquei chocada de ver como a gente está atrasado nessa conversa”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

Continua após a publicidade