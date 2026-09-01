A autora escolhida pela Globo para reabrir o horário das 23h às novelas

A TV Globo escolheu a autora Thelma Guedes como a responsável por escrever a primeira novela que irá reinaugurar a faixa das 23h para o formato. Responsável por obras como O Profeta e Cordel Encantado, Thelma irá assinar o primeiro folhetim inédito a entrar no horário em oito anos.

O objetivo da emissora é apresentar uma novela curta, com cerca de 32 capítulos, com exibição prevista para o primeiro semestre de 2027. Anteriormente, a Globo utilizou a faixa para apresentar produções próprias, cujo tom era distinto do visto em suas novelas tradicionais. Entre as diferentes obras, os destaques ficam com Verdades Secretas e Os Dias Eram Assim.

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