A ausência sentida em festa de filho de Virginia e Zé Felipe

Muito além da decoração ostensiva, a festa de aniversário preparada por Virginia e Zé Felipe para o filho caçula José Leonardo, que completou 2 anos na segunda-feira, 7, chamou atenção pela ausência de Leonardo. Isso levantou suspeitas de polêmica.

Esta é a segunda vez que o cantor se ausenta de uma festa familiar. Também faltou ao aniversário de Maria Alice, em maio. Sua última aparição em reuniões familiares foi em outubro de 2025, no aniversário de Maria Flor, quando posou ao lado do bolo.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Especula-se que ele tenha se afastado por desentendimento. Alguns dizem que seria com Virginia, sua ex-nora; com Monyque Isabella, filha lésbica do cantor; ou até mesmo com João Guilherme, com quem a própria Virginia já teve desentendimentos públicos.

Continua após a publicidade

Namorado da mãe do aniversariante, Vini Jr. não foi porque está se dedicando aos treinos no Real Madrid, na Espanha.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)