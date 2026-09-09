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Cultura

A ausência sentida em festa de filho de Virginia e Zé Felipe

José Leonardo completou 2 anos e reforçou rumores de rixa na família

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 21h13 | Atualizado em 10 set 2026, 10h29
Um homem, uma mulher e uma criança sorrindo para a câmera, com um bolo de aniversário decorado com bolas vermelhas e pretas ao fundo
Virginia e Zé Felipe com o filho caçula José Leonardo -  (Reprodução/Instagram)
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A ausência sentida em festa de filho de Virginia e Zé Felipe Priorizar nos meus resultados Google

Muito além da decoração ostensiva, a festa de aniversário preparada por Virginia e Zé Felipe para o filho caçula José Leonardo, que completou 2 anos na segunda-feira, 7, chamou atenção pela ausência de Leonardo. Isso levantou suspeitas de polêmica.

Esta é a segunda vez que o cantor se ausenta de uma festa familiar. Também faltou ao aniversário de Maria Alice, em maio. Sua última aparição em reuniões familiares foi em outubro de 2025, no aniversário de Maria Flor, quando posou ao lado do bolo.

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Especula-se que ele tenha se afastado por desentendimento. Alguns dizem que seria com Virginia, sua ex-nora; com Monyque Isabella, filha lésbica do cantor; ou até mesmo com João Guilherme, com quem a própria Virginia já teve desentendimentos públicos.

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Namorado da mãe do aniversariante, Vini Jr. não foi porque está se dedicando aos treinos no Real Madrid, na Espanha.

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