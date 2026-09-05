A audácia de se usar branco em dia de heavy metal no Rock in Rio

Em meio ao mar de preto que tradicionalmente domina a noite de metal do Rock in Rio, alguns looks brancos chamaram atenção na Cidade do Rock neste sábado, 5. Se alguns metaleiros precisaram recorrer às capas de chuva, outros apostaram no branco de propósito e acabaram se destacando em meio à multidão.

Foi o caso de Louise. “Apesar de gostar muito de rock, sou uma pessoa colorida. Tentei trazer elementos do rock, como a cruz, além de coisas de que gosto”, conta.

Vitória, por sua vez, admite que o preto é sua cor preferida, mas decidiu variar no festival. “Adoro Evanescence e me inspirei na Amy Lee”, explica.

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