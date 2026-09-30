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Cultura

A atriz que viverá Carminha na ‘Avenida Brasil’ de Portugal

Margarida Vila-Nova foi anunciada nesta quarta-feira, 30

Por Flávio Monteiro 30 set 2026, 19h57
Carminha (Adriana Esteves) em cena de 'Avenida Brasil'
Carminha (Adriana Esteves) em cena de 'Avenida Brasil' (Tv Globo/Divulgação)
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A atriz que viverá Carminha na ‘Avenida Brasil’ de Portugal Priorize VEJA no Google

Uma das personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira, a vilã Carminha ganhará uma nova representação na adaptação de Avenida Brasil em Portugal. Nesta quarta-feira, 30, a rede de TV SIC, responsável pela produção, anunciou que a atriz Margarida Vila-Nova será responsável por interpretar a loira do Divino.

“Tenho uma enorme admiração pelo trabalho extraordinário da Adriana Esteves e sei o lugar que a Carminha ocupa na memória coletiva do público. É com o maior entusiasmo e respeito que me preparo para este desafio”, disse a atriz, bastante conhecida em Portugal por seus papéis em produções como Hotel Império (2018).

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