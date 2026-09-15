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Cultura

A atriz que se pintou de dourado para chamar atenção na premiação do Emmy

Megan Stalter ganhou reconhecimento na série Hacks

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h03 | Atualizado em 15 set 2026, 12h07
Pessoa com corpo pintado de dourado e asas grandes, segurando um globo dourado acima da cabeça, sorrindo em um tapete azul com o logo do Emmy ao fundo
Megan Stalter chega ao tapete vermelho do Emmy pintada de dourado, uma referência à estatueta (Christopher Polk/Deadline/Getty Images)
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A atriz que se pintou de dourado para chamar atenção na premiação do Emmy Priorizar nos meus resultados Google

Megan Stalter, 36 anos, roubou a cena no tapete vermelho do Emmy 2026 ao surgir completamente pintada de dourado e caracterizada como a tradicional estatueta da premiação. A escolha reforçou o estilo irreverente da atriz, que costuma apostar no humor e em referências pop para suas aparições públicas.

Nascida em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, Megan Marie Stalter é atriz, comediante e roteirista. Ela ganhou reconhecimento ao interpretar Kayla Schaeffer na série Hacks, da HBO Max, protagonizada por Jean Smart e Hannah Einbinder. Na produção, Stalter vive a assistente de Deborah Vance (Jean Smart), uma personagem conhecida pelo humor peculiar e pelas situações caóticas em que se envolve. O trabalho na série consolidou a atriz como um dos nomes em ascensão da comédia americana. Além de Hacks, Megan estrelou Too Much, da Netflix, e Oh, Mary!, na Broadway.

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A aparição no tapete vermelho teve um significado especial para Megan, que completa 36 anos nesta terça-feira, 15. A atriz concorria pela primeira vez ao Emmy na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia por seu papel em Hacks. Além do corpo completamente dourado, a artista usava top  e short metálicos, asas que remetiam à figura alada do Emmy e um adereço esférico nas mãos, reproduzindo a imagem do troféu entregue aos vencedores.

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A 78ª edição da premiação aconteceu na segunda-feira, 14, em Los Angeles, e reuniu grandes nomes da televisão americana. Apesar de não levar o troféu para casa, Megan transformou sua passagem pelo evento em um dos momentos mais comentados da noite.

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