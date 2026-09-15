A atriz que se pintou de dourado para chamar atenção na premiação do Emmy

Megan Stalter, 36 anos, roubou a cena no tapete vermelho do Emmy 2026 ao surgir completamente pintada de dourado e caracterizada como a tradicional estatueta da premiação. A escolha reforçou o estilo irreverente da atriz, que costuma apostar no humor e em referências pop para suas aparições públicas.

Nascida em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, Megan Marie Stalter é atriz, comediante e roteirista. Ela ganhou reconhecimento ao interpretar Kayla Schaeffer na série Hacks, da HBO Max, protagonizada por Jean Smart e Hannah Einbinder. Na produção, Stalter vive a assistente de Deborah Vance (Jean Smart), uma personagem conhecida pelo humor peculiar e pelas situações caóticas em que se envolve. O trabalho na série consolidou a atriz como um dos nomes em ascensão da comédia americana. Além de Hacks, Megan estrelou Too Much, da Netflix, e Oh, Mary!, na Broadway.

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A aparição no tapete vermelho teve um significado especial para Megan, que completa 36 anos nesta terça-feira, 15. A atriz concorria pela primeira vez ao Emmy na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia por seu papel em Hacks. Além do corpo completamente dourado, a artista usava top e short metálicos, asas que remetiam à figura alada do Emmy e um adereço esférico nas mãos, reproduzindo a imagem do troféu entregue aos vencedores.

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A 78ª edição da premiação aconteceu na segunda-feira, 14, em Los Angeles, e reuniu grandes nomes da televisão americana. Apesar de não levar o troféu para casa, Megan transformou sua passagem pelo evento em um dos momentos mais comentados da noite.