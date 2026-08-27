A atriz que interpreta Maria Bethânia pela segunda vez no teatro

Calu Manhães enfrenta pela segunda vez o desafio de interpretar Maria Bethânia nos palcos. Após viver a cantora em Gal, O Musical, ela retorna ao teatro para Gil – Andar com Fé, espetáculo dedicado a Gilberto Gil. Em cartaz no teatro Santander, em São Paulo, a obra tem direção de Miguel Falabella.

Para se preparar para o papel, Calu mergulhou em entrevistas, apresentações e vídeos variados que ajudam a conhecer detalhes dos gestos, voz e presença de Bethânia. A atriz já havia conhecido a cantora enquanto estava na produção em homenagem à Gal Costa (1945-2022). “Ter me encontrado com ela me trouxe um alívio. A maneira como ela me recebeu, me desejando força e coragem, me deu um norte, um aval para que eu pudesse viver essa experiência completamente entregue e abençoada”, relembra.

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Além da semelhança física, ambas são baianas, o que tornou o trabalho ainda mais especial. Calu brinca que o objetivo final do papel era ter a ‘Calu Bethânia’, uma junção das duas. “Houve um misto de uma grande empolgação com uma grande responsabilidade. Eu sabia que precisava ter total dedicação e cuidado para não fazer uma Bethânia caricata. Queria que tivesse a essência dela no meu corpo, na voz, no timbre, mas que fosse uma Bethânia que habita Calu”, explica.

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Por ser a segunda vez que interpreta a artista, a pressão é um pouco menor. No entanto, Calu ainda procura estudar momentos históricos da irmã de Caetano Veloso. “Bethânia me ensina tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A força que ela traz, a coragem, a visceralidade, a fome de vida e essa grande entrega para a arte me atravessam. Ela fala do cantar como uma grande missão, e é algo que sempre pensei desde que comecei a cantar e atuar. Acredito muito nesse lugar da arte como comunicadora de algo maior”, comenta.