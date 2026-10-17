A atriz e professora que viralizou nas redes, se tornando influenciadora aos 94 anos

Aos 93 anos, Leda Ribas virou um fenômeno nas redes sociais após aparecer em um vídeo curtindo uma noite de jazz no Armazém Cardosão, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A gravação, publicada por seu neto em junho, ultrapassou 2 milhões de visualizações e fez o perfil da aposentada saltar de menos de 300 para 10 mil seguidores em apenas um dia. Agora, aos 94 anos, Leda acumula cerca de 123 mil admiradores e já estrelou campanhas de marcas de moda, supermercados, cafeteria, dermocosméticos e até editora de livros.

Frequentadora de bares, museus, teatros e cinemas, Leda passou a compartilhar seus passeios culturais sob o bordão “coisas que jovens há mais tempo podem fazer no Rio”. Antes de conquistar a internet, Leda já tinha uma trajetória como professora e atriz. Na televisão, participou da série Os Outros (2023), em que interpretou Lilian, e da novela Dona de Mim (2025), no papel de Ester. Mãe e avó, sempre manteve uma rotina ativa e independente. Foram justamente os netos João Filipe Rocha, responsável pelas gravações, e Daniel Rocha, que edita os vídeos, os idealizadores de sua entrada nas redes sociais.

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