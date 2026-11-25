Após Bianca Andrade revelar que beijou uma colega de elenco durante sua participação na Dança dos Famosos, o nome da affair veio à tona. A influenciadora estaria vivendo um romance com a atriz Giovana Cordeiro, que também integrou o elenco da competição do Domingão com Huck.

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A curiosidade sobre a identidade da pessoa começou depois que Bianca contou que havia beijado alguém da disputa. Durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, ela foi questionada se o beijo teria sido com Pedro Scooby, Léo Foguete, Ed Gama ou Bruna Griphao. Sem revelar o nome, acabou entregando que se tratava de uma mulher. Segundo o Extra, o affair com Giovana teria começado há cerca de um mês, durante a festa de aniversário de Bianca.

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