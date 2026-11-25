A atriz da ‘Dança dos Famosos’ apontada como affair de Bianca Andrade
Influenciadora estaria vivendo romance com participante da competição
Após Bianca Andrade revelar que beijou uma colega de elenco durante sua participação na Dança dos Famosos, o nome da affair veio à tona. A influenciadora estaria vivendo um romance com a atriz Giovana Cordeiro, que também integrou o elenco da competição do Domingão com Huck.
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A curiosidade sobre a identidade da pessoa começou depois que Bianca contou que havia beijado alguém da disputa. Durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, ela foi questionada se o beijo teria sido com Pedro Scooby, Léo Foguete, Ed Gama ou Bruna Griphao. Sem revelar o nome, acabou entregando que se tratava de uma mulher. Segundo o Extra, o affair com Giovana teria começado há cerca de um mês, durante a festa de aniversário de Bianca.