A atitude de viúva de Erasmo Carlos após Roberto Carlos lhe oferecer ajuda
Exclusivo: novo episódio sobre briga por herança do cantor
Roberto Carlos ofereceu duas vezes ajuda financeira a Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos. Mas ela negou, conforme apurado pela coluna GENTE . Eles se falam com certa frequência, inclusive ele foi testemunha do processo de reconhecimento de união estável dela com o seu amigo Tremendão. O fato, aliás, o afastou de Leonardo Esteves, filho mais velho de Erasmo, e quem negociava seus shows.
Vale lembrar que Fernanda está sem receber o repasse do aluguel referente ao apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio, onde morou com Erasmo. A Justiça bloqueou a pedido dos advogados dos filhos.
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