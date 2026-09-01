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Cultura

A atitude de viúva de Erasmo Carlos após Roberto Carlos lhe oferecer ajuda

Exclusivo: novo episódio sobre briga por herança do cantor

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 08h00 | Atualizado em 1 set 2026, 12h04
Rio, 04/11/2009, Erasmo Carlos lança livro e fala de sua relação com Roberto Carlos (Arquivo 12.07.2009) - Tijucano da gema, vascaíno de coração e um dos mais importantes compositores da música brasileira, Erasmo Carlos conta um pouco da sua divertida história de vida na recém-lançada autobiografia “Minha fama de mau”. Roberto Carlos, “amigo de fé e irmão camarada”, tem um capítulo inteiro. Lá, Erasmo narra o primeiro e único desentendimento entre os dois. O fato ocorreu graças a um apresentador que se esqueceu de dar o crédito do Rei a duas músicas que ele e Erasmo fizeram juntos. Mas nada passou de alguns meses. O Tremendão também relembra o dia em que Roberto apresentou a ele "Amigo", música que marcaria para sempre a amizade dos dois. Foto: TV Globo
Erasmo Carlos e Roberto Carlos (Arquivo 12.07.2009) Foto: TV Globo (./TV Globo)
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Roberto Carlos ofereceu duas vezes ajuda financeira a Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos. Mas ela negou, conforme apurado pela coluna GENTE . Eles se falam com certa frequência, inclusive ele foi testemunha do processo de reconhecimento de união estável dela com o seu amigo Tremendão. O fato, aliás, o afastou de Leonardo Esteves, filho mais velho de Erasmo, e quem negociava seus shows.

Vale lembrar que Fernanda está sem receber o repasse do aluguel referente ao apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio, onde morou com Erasmo. A Justiça bloqueou a pedido dos advogados dos filhos.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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