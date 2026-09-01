A atitude de viúva de Erasmo Carlos após Roberto Carlos lhe oferecer ajuda

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Roberto Carlos ofereceu auxílio financeiro por duas vezes a Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, mas ela recusou. A decisão do Rei de ser testemunha no processo de união estável de Fernanda com Erasmo o afastou de Leonardo Esteves, filho do Tremendão. A viúva ainda enfrenta bloqueio de repasse de aluguel.

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Roberto Carlos ofereceu duas vezes ajuda financeira a Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos. Mas ela negou, conforme apurado pela coluna GENTE . Eles se falam com certa frequência, inclusive ele foi testemunha do processo de reconhecimento de união estável dela com o seu amigo Tremendão. O fato, aliás, o afastou de Leonardo Esteves, filho mais velho de Erasmo, e quem negociava seus shows.

Vale lembrar que Fernanda está sem receber o repasse do aluguel referente ao apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio, onde morou com Erasmo. A Justiça bloqueou a pedido dos advogados dos filhos.

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