A atitude de Thelminha após marido de Xuxa apoiar Rodrigo Branco
Entenda caso de racismo no qual empresário foi condenado a indenizar médica e ex-BBB
Marido de Xuxa Meneghel, Junno Andrade manifestou apoio público ao empresário Rodrigo Branco após ele publicar um vídeo de pedido de desculpas em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 22.
O empresário foi condenado a pagar uma indenização superior a R$ 76 mil à médica e ex-BBB Thelma Assis por danos morais. A decisão ocorreu após ele afirmar, durante uma live realizada em 2020, quando ela estava confinada no BBB20, que ela era uma “negra coitada” e que torcer por ela era “racismo”.
No vídeo, Rodrigo afirma que fará o pagamento integral da indenização. Ele também declarou estar arrependido das falas, disse ter aprendido com o episódio e citou amigos famosos que permaneceram ao seu lado mesmo após o erro, sem “passar a mão na sua cabeça”. Thelminha, por sua vez, deixou de seguir Xuxa, que também apoiou Rodrigo.
Uma seguidora escreveu no vídeo de Juno: “Isso serve para todos? Racistas, estupradores, agressores de mulheres? Ou só para os amigos?”. Junno rebateu a crítica: “Pra ignorantes radicais como você”.
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