A atitude de Juliano Floss após Marina Sena destruir boneco no Rock in Rio
Performance de cantora no palco chamou atenção
Horas depois de Marina Sena destruir um boneco de pano durante seu show no Rock in Rio, neste domingo, 13, Juliano Floss foi às redes sociais e compartilhou uma imagem de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo.
A escolha da imagem, sem contexto aparente, foi vista como uma possível indireta à ex-namorada, que rasgou o boneco durante a música Ouro de Tolo, que fala sobre o relacionamento dos dois. Marina e Juliano anunciaram o fim do relacionamento em agosto, após cerca de dois anos juntos.
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