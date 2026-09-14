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Cultura

A atitude de Juliano Floss após Marina Sena destruir boneco no Rock in Rio

Performance de cantora no palco chamou atenção

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h55 | Atualizado em 14 set 2026, 11h15
Mulher de cabelos longos e ondulados, vestindo roupa branca rasgada com fitas vermelhas, sentada ao lado de um boneco de pano em um palco escuro com iluminação vermelha e azul
Marina Sena destrói boneco de pano durante show no Rock in Rio (X/Reprodução)
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A atitude de Juliano Floss após Marina Sena destruir boneco no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Horas depois de Marina Sena destruir um boneco de pano durante seu show no Rock in Rio, neste domingo, 13, Juliano Floss foi às redes sociais e compartilhou uma imagem de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo.

A escolha da imagem, sem contexto aparente, foi vista como uma possível indireta à ex-namorada, que rasgou o boneco durante a música Ouro de Tolo, que fala sobre o relacionamento dos dois. Marina e Juliano anunciaram o fim do relacionamento em agosto, após cerca de dois anos juntos.

Pessoa fantasiada de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, com peruca laranja e amarela, maquiagem de sardas e bochechas rosadas, luvas brancas com costuras pretas e vestido xadrez vermelho e amarelo, posando com as mãos no rosto
Publicação de Emilia do ‘Sítio do Picapau Amarelo’ no Instagram de Juliano Floss (Instagram/Reprodução)

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TAGS:
Gente
Marina Sena
Rock in Rio
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