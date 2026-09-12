A atitude de Galvão Bueno após NSports fazer cobrança milionária ao SBT

Parceiro do SBT na transmissão da Copa do Mundo, NSports pede o bloqueio de R$ 40 milhões das contas da rede por lucros que afirma não terem sido repassados. Galvão Bueno deixará de ser sócio do canal esportivo por discordar da decisão de levar à Justiça essa disputa comercial contra o SBT. O narrador defende solução negociada na base do diálogo.

Antes da abertura do processo, Galvão enviou uma carta às filhas de Silvio Santos (1930-2024) para explicar sua posição. O documento foi encaminhado na quarta-feira, 2, nove dias antes da NSports recorrer à Justiça. Na ocasião, o comunicador informou que abriria mão de sua participação societária caso a divergência avançasse para um litígio entre as empresas parceiras.

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