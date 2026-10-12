A aposta quente de Megan Fox para lucrar e se ‘aproximar’ dos fãs

Megan Fox, 40, anunciou a criação de um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A atriz lançou a página em parceria com a Subs.com, serviço cofundado por Tim Stokely, um dos criadores do OnlyFans. Pouco depois da divulgação do link, o site apresentou instabilidade devido ao volume de acessos. Entre as primeiras publicações, Megan compartilhou fotos com roupas íntimas, peças curtas e blusas decotadas.

“Não estou aqui [na plataforma] para ser desrespeitada nem para ter conversas sexualmente explícitas. Se é isso que você procura, então este não é o espaço certo para você. Criei esta página para conhecer melhor meus fãs e compartilhar um lado mais pessoal de mim, coisas que vocês não verão em nenhum outro lugar. Adoro me conectar com vocês, ouvir suas histórias e ter conversas verdadeiras. Quero que essas interações sejam confortáveis e respeitosas”, escreveu na descrição do perfil no site.

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