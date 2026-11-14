A aposta e o investimento de Vanessa Giácomo em negócios fora das novelas

A atriz Vanessa Giácomo, 43, encontrou nos negócios uma nova frente profissional. Desde novembro de 2024, ela é sócia da Dom Casero, marca de biscoitos que completa 20 anos em 2026 e passa por uma expansão. O que começou como parceria publicitária acabou se transformando em sociedade, motivada por uma lembrança de infância. “Quando provei o biscoito pela primeira vez, lembrei na hora da minha avó. Aquele sabor de coisa feita em casa, com carinho, é raro de encontrar num produto que chega a tanta gente. Como embaixadora, conheci a fábrica, as pessoas e a história da família, e me apaixonei pelo projeto. Virar sócia foi um passo natural”, conta à coluna GENTE.

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A nova fase da empresa inclui um investimento de 1 milhão de reais na reformulação da identidade visual e a previsão de chegar a 29 quiosques até o Natal, com presença em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além da expansão para Campinas. Vanessa afirma que acompanha as decisões estratégicas da marca, especialmente nas áreas de comunicação e publicidade. “Gosto de estar presente e focada em tudo o que faço, então divido bem o meu tempo entre gravações, a Dom, minha produtora e tantos outros projetos. Acredito que a credibilidade com o público leva anos para ser construída, então cuido disso com muita responsabilidade”, explica.

Apesar do entusiasmo com o empreendedorismo, Vanessa não tem planos definidos de investir em outros setores. “Estou gostando muito dessa nova fase e aprendendo bastante. Mas, para mim, não tem receita de sucesso, mas sim acreditar no que se faz e ser honesta com o que se vende. Então, se eu investir em outras áreas, vai ser em algo que tenha a ver com quem eu sou e em que eu acredite de verdade, como aconteceu com a Dom Casero. Neste momento, meu foco é ver a marca crescer e chegar a cada vez mais casas”, conclui.

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