A disputa pela herança bilionária de Anita Harley, principal acionista das Casas Pernambucanas, ganhou um novo capítulo. Desta vez, envolvendo sua sobrinha, Vidya Harley, internada há 25 anos na Clínica Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo. No episódio de quarta-feira, 18, do documentário A Clínica, do Globoplay, Vidya apareceu diante das câmeras e falou sobre sua permanência na instituição. Questionada pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto, responsável pelo local, sobre o motivo de continuar internada, respondeu: “Porque eu adoro esse lugar. Adoro você e me sinto bem aqui. Aqui eu me mantenho sóbria e tenho tudo o que eu preciso”.

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O depoimento contrasta com os relatos de familiares e especialistas que questionam a duração do tratamento. As primas Andréa e Juliana Lundgren contaram que tentaram reencontrá-la diversas vezes, sem sucesso. Já o advogado Daniel Silvestre afirmou que Vidya teria recebido alta e levantou suspeitas sobre os interesses financeiros envolvidos em sua permanência na clínica. A ex-enfermeira Débora Regolli também questionou a relação entre a paciente e o médico, acusando-o de se beneficiar financeiramente da internação. Sabino, por sua vez, negou que Vidya esteja sendo mantida contra a vontade e afirmou que sua condição de saúde exige cuidados contínuos.

A história veio à tona durante as gravações de O Testamento: O Segredo de Anita Harley, documentário que acompanha a disputa pelo patrimônio da empresária, em coma desde 2016, após sofrer um AVC. Vidya também possui participação acionária nas Casas Pernambucanas. A investigação sobre sua internação acabou dando origem a A Clínica, que reúne depoimentos de ex-pacientes, familiares e funcionários sobre os tratamentos oferecidos pela instituição.

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