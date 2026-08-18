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Cultura

A amizade e os trabalhos que uniram Glória Menezes e Laura Cardoso

Atrizes morreram com apenas um dia de diferença

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 18h13 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h15
Duas atrizes idosas lado a lado. À esquerda, Gloria Menezes sorri, com cabelo loiro curto, blusa estampada e brincos longos. À direita, Laura Cardoso, com cabelo castanho escuro, blusa marrom e brincos redondos
Glória Menezes e Laura Cardoso (Globo/Divulgação)
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O dia 18 de agosto de 2026 ficará marcado por duas grandes perdas na teledramaturgia brasileira. Horas depois de a família de Laura Cardoso informar a morte da atriz, aos 98 anos, nesta segunda-feira, 17, foi a vez de Glória Menezes partir aos 91. Além de pioneiras da dramaturgia, as duas construíram uma relação de amizade que começou ainda nos primeiros anos da televisão brasileira.

As atrizes se conheceram na TV Tupi, no fim dos anos 1950, quando participaram do teleteatro Um Lugar ao Sol, em 1959. Décadas depois, voltaram a dividir o elenco de Rainha da Sucata (1990) e Senhora do Destino (2004). Na novela de Aguinaldo Silva, Glória interpretou a Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, enquanto Laura fez uma participação como Luzitana, mãe de Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah.

A parceria entre as duas, porém, representa apenas uma pequena parte de trajetórias que se estenderam por mais de seis décadas. Glória foi uma das pioneiras da teledramaturgia e participou de cerca de 40 produções televisivas. Laura, por sua vez, acumulou mais de 80 trabalhos na televisão, além de atuações no cinema e no teatro.

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