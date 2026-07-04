A “amiga” que ficou de fora do casamento extravagante de Taylor Swift
Cantora se casou com Travis Kelce em uma cerimônia no Madison Square Garden, em Nova York
No extravagante casamento de Taylor Swift e Travis Kelce no Madison Square Garden, em Nova York, na sexta-feira, 3, uma ausência foi sentida por aqueles que acompanham a carreira e a vida pessoal da estrela pop: sua até então amiga Blake Lively. A atriz e seu marido, Ryan Reynolds, não foram vistos nos arredores da cerimônia, diferentemente de outros astros como Gigi Hadid, o namorado dela, Bradley Cooper e Selena Gomez. Lively e Reynolds, que eram bem próximos e até escolheram Taylor como madrinha de seus filhos, estavam no interior de Nova York no dia da cerimônia, apontando que a amizade deve ter chegado ao fim, já que o casório teve uma quantidade considerável de convidados.
Entenda o possível afastamento de Taylor Swift e Blake Lively
A longa disputa judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni pode ter sido o motivo do desgaste da amizade da atriz com Taylor Swift. Mensagens incluídas nos autos do processo apresentados à Justiça sugerem que o vínculo entre as duas passou por um período conturbado durante a escalada do conflito envolvendo os bastidores de É Assim que Acaba (2024), filme protagonizado pelos dois atores.
As conversas reveladas durante a ação mostram um tom mais pessoal do que os documentos anteriores divulgados no processo. Em uma das mensagens, Lively admite ter se afastado emocionalmente da cantora enquanto enfrentava a crise provocada pelas acusações contra Baldoni. A atriz afirmava que vinha sendo uma “amiga ruim” e agradece o apoio recebido durante o período mais turbulento.
Taylor, por sua vez, respondeu dizendo ter percebido uma mudança na forma como a amiga se comunicava. A cantora relata compreender o impacto que disputas desse tipo podem causar, mas admite que algumas mensagens enviadas por Lively pareciam impessoais, comparando-as a “e-mails corporativos enviados para mais de 200 funcionários”. Na sequência, Blake atribuiu o comportamento ao desgaste emocional provocado pelos acontecimentos nos bastidores da produção.
O nome de Swift já havia aparecido anteriormente no processo. Em mensagens enviadas a Baldoni no início de 2025, Lively descreveu a cantora e o marido, Ryan Reynolds, como seus “dragões”, numa referência a pessoas que estariam sempre prontas para defendê-la. A citação fez com que a artista fosse incluída entre as figuras mencionadas na disputa judicial, embora ela nunca tenha participado diretamente das gravações do longa.
Embora os documentos indiquem um momento de distanciamento entre Taylor Swift e Blake Lively, nenhuma das duas comentou publicamente o atual estado da amizade. Também não há confirmação oficial de que o relacionamento tenha sido rompido.
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