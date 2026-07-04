A “amiga” que ficou de fora do casamento extravagante de Taylor Swift

No extravagante casamento de Taylor Swift e Travis Kelce no Madison Square Garden, em Nova York, na sexta-feira, 3, uma ausência foi sentida por aqueles que acompanham a carreira e a vida pessoal da estrela pop: sua até então amiga Blake Lively. A atriz e seu marido, Ryan Reynolds, não foram vistos nos arredores da cerimônia, diferentemente de outros astros como Gigi Hadid, o namorado dela, Bradley Cooper e Selena Gomez. Lively e Reynolds, que eram bem próximos e até escolheram Taylor como madrinha de seus filhos, estavam no interior de Nova York no dia da cerimônia, apontando que a amizade deve ter chegado ao fim, já que o casório teve uma quantidade considerável de convidados.

Entenda o possível afastamento de Taylor Swift e Blake Lively

A longa disputa judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni pode ter sido o motivo do desgaste da amizade da atriz com Taylor Swift. Mensagens incluídas nos autos do processo apresentados à Justiça sugerem que o vínculo entre as duas passou por um período conturbado durante a escalada do conflito envolvendo os bastidores de É Assim que Acaba (2024), filme protagonizado pelos dois atores.

As conversas reveladas durante a ação mostram um tom mais pessoal do que os documentos anteriores divulgados no processo. Em uma das mensagens, Lively admite ter se afastado emocionalmente da cantora enquanto enfrentava a crise provocada pelas acusações contra Baldoni. A atriz afirmava que vinha sendo uma “amiga ruim” e agradece o apoio recebido durante o período mais turbulento.

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Taylor, por sua vez, respondeu dizendo ter percebido uma mudança na forma como a amiga se comunicava. A cantora relata compreender o impacto que disputas desse tipo podem causar, mas admite que algumas mensagens enviadas por Lively pareciam impessoais, comparando-as a “e-mails corporativos enviados para mais de 200 funcionários”. Na sequência, Blake atribuiu o comportamento ao desgaste emocional provocado pelos acontecimentos nos bastidores da produção.

O nome de Swift já havia aparecido anteriormente no processo. Em mensagens enviadas a Baldoni no início de 2025, Lively descreveu a cantora e o marido, Ryan Reynolds, como seus “dragões”, numa referência a pessoas que estariam sempre prontas para defendê-la. A citação fez com que a artista fosse incluída entre as figuras mencionadas na disputa judicial, embora ela nunca tenha participado diretamente das gravações do longa.

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Embora os documentos indiquem um momento de distanciamento entre Taylor Swift e Blake Lively, nenhuma das duas comentou publicamente o atual estado da amizade. Também não há confirmação oficial de que o relacionamento tenha sido rompido.

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