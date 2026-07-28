A ameaça de diretor que fez Taís Araújo pensar em abandonar novela

Dona de uma longa trajetória na televisão brasileira, a atriz Taís Araújo revelou que pensou em abandonar o elenco de Xica da Silva, novela responsável por alavancar sua carreira, devido ao assédio moral promovido pelo diretor Walter Avancini. Em entrevista ao podcast “Isso Não é uma Sessão de Análise” nesta terça-feira, 28, Taís afirmou que o diretor ameaçou acabar com a sua carreira em um episódio de fúria durante as gravações.

“Teve um dia que ele falou (para a minha mãe): ‘Vou acabar com a carreira da sua filha'”, afirmou a atriz. Na época, Taís possuía 17 anos, e as gravações com Avancini foram marcadas por conflitos. “Eu brigava muito com o Avancini, brigava e brigava. Foi ele quem dirigiu ‘Xica da Silva’, foi meu grande mestre. Mas é um cara conhecido historicamente por ser uma pessoa muito abusiva, [cometia] assédio moral, era bem difícil”, desabafou.

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A tensão no estúdio fez com que Taís decidisse abandonar a novela, acreditando que seria a melhor decisão naquele momento. “Pode falar para ele. Entrega a personagem na mão dele. Eu não quero mais. Eu quero ir embora”, disse ela à mãe, que seria a responsável por levar a notícia ao diretor. “Seu Avancini, a Taís agradece muito, mas está entregando a personagem de volta para o senhor, para o senhor entregar para a atriz que bem entender. Ela não quer mais fazer”, teria afirmado Mercedes Araújo na ocasião.

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No entanto, a decisão acabou mudando o cenário, fazendo com que Avancini voltasse atrás em suas palavras e pedisse desculpas para Taís. Com isso, ela permaneceu no elenco. “Ele recuou. E eu, muito ruim, (uma) adolescente absurda, fiz ele me pedir desculpas e aí falei: ‘Então tá. Agora, a gente continua'”, completou.