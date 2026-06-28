A ambição de Damson Idris em virar o novo Cartier

Damson Idris, 34, vem transformando sua paixão por moda e luxo em negócio próprio. Conhecido por Snowfall e pelo filme F1, o ator britânico-nigeriano criou a DIDRIS, marca de joias finas inspirada nas origens africanas de sua família e no trabalho da mãe, Silifat Idris, que vendia ouro antes de se dedicar à criação dos filhos. A label aposta em peças desenvolvidas com talentos da Namíbia, de Botsuana e da África do Sul.

Em entrevista ao The New York Times, Idris afirmou que deseja construir uma marca com legado global. “Espero que se torne tão popular quanto Cartier e Chopard”, declarou. Já à Elle, o ator disse que o projeto nasceu de uma vontade de criar algo pessoal, além das parcerias tradicionais de celebridades com marcas de moda. “Sempre soube que havia algo que eu daria, não só aos meus fãs, mas aos meus colegas, que seria pessoal para mim. E joias era uma escolha óbvia”, afirmou.

A DIDRIS lançou a primeira coleção prêt-à-porter recentemente. A linha expande a coleção inicial apresentada no início do ano e reúne 22 peças, com preços que vão de 1.200 dólares a 9.300 dólares (cerca de 6 mil reais a 46 mil reais). Para além da marca, o ator também tem sido apontado em rumores como possível novo James Bond, reforçando seu momento de ascensão em Hollywood.

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