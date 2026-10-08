A ajuda de Wagner Moura para Lázaro Ramos levar ‘Feito Pipa’ ao Oscar

Depois de Wagner Moura e Fernanda Torres serem as principais faces dos filmes brasileiros que disputaram uma vaga no Oscar, é a vez de Lázaro Ramos assumir a dianteira na torcida pelo sucesso de Feito Pipa, produção de Allan Deberton que será a representante brasileira na premiação.

Durante a sessão especial do filme no Festival do Rio, realizada no Centro Cultural FGV na última terça-feira, 6, Lázaro destacou a importância da produção, que acompanha a história do menino queer Dudu, de 11 anos, falou sobre a responsabilidade de estar na corrida pelo Oscar – e revelou ter pedido dicas a seu velho amigo Wagner para ajudar o filme a conquistar espaço em Los Angeles.

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Na produção, Lázaro interpreta Batista, pai de Dudu e um homem duro, que tem dificuldades para criar vínculos e aceitar o filho como ele é. O ator conta que, para construir o personagem, precisou enxergá-lo não apenas como um opressor, mas pensar em como aquele comportamento poderia nascer dentro dele. “Fiz pensando onde é que ele pode nascer em mim, para a gente não achar que quem pode ter o desejo de controlar o corpo do outro, o jeito que o outro é, os desejos do outro, é uma coisa distante da gente. Isso pode nascer na gente também”, explica o astro, que foi premiado como melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado pelo trabalho.

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Lázaro também destaca que o filme é importante por romper com o tom unicamente conscientizador que algumas obras adotam ao tratar de temas como crianças queer, Alzheimer e as dificuldades enfrentadas por pais na aceitação de filhos LGBT+. Em Feito Pipa, segundo ele, a aposta é na sensibilização. “Ele conecta muito as pessoas através da emoção, e eu acho que é importantíssimo, porque às vezes a gente fica falando sobre esse assunto de um jeito didático, tentando conscientizar, e não sensibiliza. Esse filme vem justamente para isso, e são temas urgentes”, afirma.

Sentindo a pressão pela disputa do Oscar, Lázaro não esconde o receio de uma possível fadiga por parte da Academia diante da escolha recente de dois filmes brasileiros para representar o país na corrida pelo prêmio de melhor filme internacional. “É um desafio, três anos seguidos para o mesmo país. A gente sabe que a indústria americana tem um foco, e a gente é, na verdade, uma cereja no bolo deles. Não sei se iremos, mas acho que merece”, afirma. Em seguida, brinca com a expectativa em torno da possível indicação: “É muito engraçado encontrar as pessoas e elas falarem: ‘E aí, vai para o Oscar?’. Já fico nervoso, pensando no smoking que eu vou usar”.

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Lázaro também contou que pediu dicas ao amigo Wagner Moura, indicado ao Oscar 2026 como melhor ator por O Agente Secreto e que vem consolidando uma carreira em Hollywood. “Conversei, já pedi ajuda, já pedi telefone de gente para ajudar a gente nas festas, nas cerimônias lá em Los Angeles. E ele está superajudando”, disse.

O apoio, segundo Lázaro, também veio de Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, filme que levou o Brasil ao Oscar recentemente. “A galera que veio antes, o Walter Salles e o Wagner, foram superacolhedores, dando conselho, falando das coisas. Isso é muito importante, porque a gente vai fortalecendo a nossa indústria e essa cadeia”, afirmou.

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