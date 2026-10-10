A acusação que coloca Halle Berry em disputa judicial com ex-marido

Famosa por papéis marcantes em franquias como X-Men e 007, a atriz Halle Berry se envolveu em uma séria disputa judicial com o ex-marido, Olivier Martinez. Embora o antigo casal acumule embates na Justiça desde a separação, a tensão chegou a níveis inéditos no final de setembro, quando Martinez acusou Berry de estrangular o filho do casal, Maceo, durante uma discussão.

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A versão de Martínez

O episódio teria acontecido no dia 26 de setembro, motivado pela insatisfação de Berry com o fato de Maceo estar jogando um jogo de realidade virtual. Martinez afirma que a discussão começou quando a atriz disse que o garoto parecia “estúpido” e era um “completo idiota” por jogar com o aparelho. A situação teria escalado e saído do controle, levando a eterna Tempestade a estrangular o próprio filho.

“Ela agarrou Maceo pelo pescoço e começou a sufocá-lo enquanto gritava: ‘Quem é dominante agora?! Quem é dominante?!’”, aponta a denúncia de Martinez.

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A agressividade teria deixado Maceo em pânico, levando-o a ligar para o pai e pedir que fosse buscá-lo após o incidente. Martinez anexou ao processo mensagens de texto que teriam sido enviadas pelo filho na data em questão, nas quais ele escreveu: “Você está aqui? Por favor, venha”. Capturas de tela apresentadas no processo mostram Martinez dizendo ao filho que estava “a caminho” e, mais tarde, informando que chegaria em oito minutos.

O documento também indica que não teria sido a primeira vez que a atriz apresentou um comportamento agressivo em relação ao jovem. “Ao longo do último ano e meio, a sra. Berry derrubou Maceo no chão e o obrigou a ‘bater’ (em desistência, como no UFC)”, aponta Martinez. O ator também diz que a ex-esposa causou sofrimento mental e emocional ao filho ao fazer declarações de cunho racial.

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Berry teria supostamente dito a Maceo que seu pai era “um filho da p*** branco tentando roubar uma mulher negra”, devido a conflitos envolvendo a pensão alimentícia do garoto. Martínez também afirma ter preocupações com a saúde mental da atriz, que estaria em estado de “abuso de álcool”, o que supostamente contribuiria “para seu comportamento abusivo”.

Berry imediatamente negou as acusações, classificando-as como “sem fundamento” e “deliberadamente enganosas”. Ainda assim, à luz das alegações apresentadas, a Justiça americana concedeu a Martinez uma ordem temporária de restrição contra a atriz na quinta-feira, 1º, e modificou o acordo de guarda do casal, com Martinez pedindo a guarda exclusiva.

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A versão de Berry

Na última segunda-feira, 5, Berry reagiu judicialmente, alegando, em documentos apresentados à Justiça, que nunca abusou fisicamente de Maceo, relembrando que ela própria foi vítima de violência doméstica, em referência a declarações anteriores sobre um parceiro não identificado.

De acordo com a atriz, ela entrou no quarto do filho para avisar que era hora de parar de jogar. Ela estaria gravando Maceo com o celular, e, ao perceber a situação, o garoto teria puxado o telefone da mãe, iniciando uma “brincadeira de luta” que, segundo Berry, era feita com frequência.

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A situação teria escalado, com Maceo ficando “inesperadamente” irritado e empurrando a mãe. O noivo de Berry, Van Hunt, interveio e se colocou entre os dois. Maceo então teria ameaçado ligar para o pai e sair da casa, o que aconteceu posteriormente. Berry afirmou que Martinez não levantou nenhuma acusação de abuso nos dias seguintes ao episódio, mesmo que os dois tenham se encontrado em situações posteriores.

Para a atriz, a acusação seria uma estratégia de Martinez para obter a guarda principal de Maceo, que é neurodivergente e tem necessidades que exigem acompanhamento profissional. O casal supostamente teria discordâncias quanto às intervenções relacionadas ao filho, o que, na visão de Berry, teria levado Martinez a apresentar acusações que considera injustas.

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