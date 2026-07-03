A ação de Shakira com a Fifa para levantar fundos para a Venezuela após terremotos
Cantora colombiana publicou um vídeo em seu Instagram apoiando a iniciativa, que busca arrecadar US$ 100 milhões
Principal voz da Copa do Mundo, a cantora Shakira tem incentivado seu público a contribuir com o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa. O objetivo é reunir US$ 100 milhões, sendo US$ 500 000 destinados a crianças que tiveram a educação afetada pelos recentes terremotos na Venezuela.
Nesta sexta-feira, 3, a colombiana compartilhou um vídeo em seu perfil nas redes sociais para destacar a importância da iniciativa. “Hoje, milhões de crianças estão crescendo sem a educação e as oportunidades que merecem”, disse. “É por isso que tenho tanto orgulho de apoiar o Fundo de Educação Global da Fifa”, afirmou a artista.
“Também tenho o prazer de compartilhar que o Fundo de Educação Global da Fifa destinará US$ 500 000 para apoiar organizações na Venezuela que estão ajudando crianças cuja educação foi interrompida por essa terrível tragédia. Convidaremos organizações locais confiáveis que já lideram os esforços de ajuda humanitária a se candidatarem a financiamento para ajudar as crianças a voltarem para a sala de aula, apoiar os professores e restabelecer o acesso à aprendizagem”, completou Shakira.
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O que aconteceu na Venezuela
Na última quarta-feira, 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos a poucos minutos de intervalo. Segundo informações do governo do país, pelo menos 2.595 pessoas foram mortas pelo ocorrido, mas legistas estimam que o número real de vítimas pode ser até três vezes maior que o divulgado. Ao todo, mais de 11 000 pessoas foram feridas nas últimas semanas.
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