A ação de Shakira com a Fifa para levantar fundos para a Venezuela após terremotos

Principal voz da Copa do Mundo, a cantora Shakira tem incentivado seu público a contribuir com o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa. O objetivo é reunir US$ 100 milhões, sendo US$ 500 000 destinados a crianças que tiveram a educação afetada pelos recentes terremotos na Venezuela.

Nesta sexta-feira, 3, a colombiana compartilhou um vídeo em seu perfil nas redes sociais para destacar a importância da iniciativa. “Hoje, milhões de crianças estão crescendo sem a educação e as oportunidades que merecem”, disse. “É por isso que tenho tanto orgulho de apoiar o Fundo de Educação Global da Fifa”, afirmou a artista.

“Também tenho o prazer de compartilhar que o Fundo de Educação Global da Fifa destinará US$ 500 000 para apoiar organizações na Venezuela que estão ajudando crianças cuja educação foi interrompida por essa terrível tragédia. Convidaremos organizações locais confiáveis ​​que já lideram os esforços de ajuda humanitária a se candidatarem a financiamento para ajudar as crianças a voltarem para a sala de aula, apoiar os professores e restabelecer o acesso à aprendizagem”, completou Shakira.

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O que aconteceu na Venezuela

Na última quarta-feira, 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos a poucos minutos de intervalo. Segundo informações do governo do país, pelo menos 2.595 pessoas foram mortas pelo ocorrido, mas legistas estimam que o número real de vítimas pode ser até três vezes maior que o divulgado. Ao todo, mais de 11 000 pessoas foram feridas nas últimas semanas.

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