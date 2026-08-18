É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

7 papéis de Laura Cardoso que marcaram a memória afetiva dos noveleiros

Atriz foi do humor à vilania, em uma carrera prolífica e diversa - com um pico de popularidade nos anos 1990

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 07h46 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h16
Laura Cardoso e Glória Pires na novela "Mulheres de Areia", da Rede Globo
Laura Cardoso e Glória Pires na novela "Mulheres de Areia", da Rede Globo (Divulgação/VEJA)
Continua após publicidade
7 papéis de Laura Cardoso que marcaram a memória afetiva dos noveleiros Priorizar nos meus resultados Google

Com mais de oito décadas dedicadas à atuação, Laura Cardoso somou diversos papéis marcantes na história da dramaturgia televisiva no país. Em um esforço monumental, a lista a seguir selecionou apenas sete deles que ficarão para sempre na memória afetiva dos noveleiros de plantão. 

Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983)

Dois anos após sua chegada à Globo, Laura deu vida a uma das personagens mais queridas da TV nos anos 1980. Mulher de origem italiana, Donana era expansiva, maternal e temperamental. Dava o tom cômico à trama, mostrando a habilidade da atriz de fazer o público chorar e rir.

Três mulheres, de diferentes gerações, posam juntas ao ar livre. A mais velha, à esquerda, veste blusa escura e segura um guarda-chuva. A do meio, sorridente, usa um colar de pérolas e blusa clara. A mais jovem, à direita, tem expressão séria e veste um vestido branco com babados. Ao fundo, árvores e carros desfocados
Laura Cardoso, Regina Dourado e Marcela Muniz na novela Pão-Pão, Beijo-Beijo – (//TV Globo)

Isaura, em Mulheres de Areia (1993)

Na pele da mãe das gêmeas Ruth e Raquel, ambas vividas por Gloria Pires, Laura mostrou sua versatilidade para transitar entre emoções, indo da persona carinhosa até a mais dura, o que refletia a trama que explorava a dualidade entre as irmãs, uma boa e a outra má. 

Laura Cardoso e Glória Pires na novela "Mulheres de Areia", da Rede Globo
Laura Cardoso e Glória Pires na novela “Mulheres de Areia”, da Rede Globo (Divulgação/VEJA)
Continua após a publicidade

Guiomar, em A Viagem (1994)

Papel que beirava o terror, aqui ela era uma pessoa possessiva e que acabava atormentada e incorporada pelo espírito vingativo de Alexandre, personagem de Guilherme Fontes. Na época, ela assustava criancinhas – hoje, as cenas entre os dois atores estampam divertidos memes na internet. 

Siga
Uma mulher de meia-idade com blusa estampada e um homem jovem de suéter preto gola alta apontam o dedo indicador para cima, ambos com expressão séria
Laura Cardoso e Guilherme Fontes em A Viagem – (//Reprodução)

Sinhana, em Irmãos Coragem (1995)

Em uma bem-sucedida sequência de papeís nos anos 1990, a atriz foi a matriarca da família Coragem no remake da novela de Janete Clair. O papel dramático mostrava o dia a dia da vida dura no campo e da busca incessante de uma mãe pela proteção dos filhos. 

Continua após a publicidade
Quatro pessoas, duas mulheres jovens e um casal idoso, posam em um cenário rural. A mulher à esquerda sorri, vestindo um vestido vinho. O homem idoso, de barba branca e camisa clara, segura um chapéu de palha. A mulher idosa, de lenço roxo na cabeça e blusa lilás, tem expressão séria. A jovem à direita, de blusa rosa e xale branco, olha para baixo. Ao fundo, casas simples e vegetação.
Cena da novela Irmãos Coragem, de 1995 – (//Reprodução)

Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003)

Novamente explorando o humor, a personagem era a avó da família rural da novela, núcleo que conquistou o público com seu jeito simples e divertido.

Grupo de pessoas com roupas de época, incluindo três mulheres e um homem em primeiro plano, com expressões sérias e preocupadas. A mulher à esquerda veste um vestido xadrez cinza, a do meio um casaco laranja sobre um vestido rosa, e a senhora mais velha, à direita, um vestido bege com gola branca, tocando o rosto. O homem à direita veste um terno cinza.
Novela Chocolate com Pimenta: núcleo rural dava o tom cômico à trama – (//Divulgação)
Continua após a publicidade

Laksmi Ananda, em Caminho das Índias (2009)

Na novela de grande repercussão internacional, a atriz deu vida à uma mãe rígida e tradicional, que defendia as tradições e mantinha a família sob rédea curta. Apesar de ser um papel pouco agradável, Laura fez de seu carisma inegável, novamente, um trunfo para a personagem. 

Mulher idosa de pele clara, cabelos escuros presos em coque, vestindo um sari branco com detalhes dourados, expressa seriedade e preocupação, olhando para frente. Ela usa brincos de pérola. O fundo é desfocado, com tons claros e colunas.
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em Caminho das Índias (//Reprodução)

Dona Sinhá, de Sol Nascente (2016)

Perto dos 90 anos de idade, a atriz, dona de uma longa tradição de mães e avós acolhedoras no currículo, deu vida a uma vilã ardilosa, gananciosa e também divertida, que manipulava o neto para fins criminosos. 

Continua após a publicidade
Laura Cardoso
Laura Cardoso na novela ‘Sol Nascente’ (//Divulgação)
Publicidade
TAGS:
atriz
Globo
novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).