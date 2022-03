6 artistas que acumulam indicações ao Oscar — sem nenhuma vitória

Ser indicado ao Oscar é um feito e tanto, não há dúvidas, mas acumular nomeações sem ganhar nunca é um dilema que, ironicamente, é apontado como uma “maldição”. Ao longo dos anos, atores como Amy Adams e Bradley Cooper se viram na categoria “fregueses” do Oscar, batendo na trave e saindo de mãos vazias da premiação. Confira a seguir seis artistas que estão nessa fila, esperando pela estatueta que nunca vem.

Glenn Close

Recordista de nomeações sem uma vitória entre as atrizes, a veterana das telas competiu pela estatueta oito vezes. A primeira indicação veio em 1983 na categoria de atriz coadjuvante, pelo papel em O Mundo Segundo Garp. Na ocasião, Glenn perdeu para Jessica Lange, que levou o prêmio pelo filme Tootsie. De lá para cá, ela amargou mais três derrotas na mesma categoria, e quatro na de melhor atriz. A última tentativa veio na edição do ano passado, quando concorria a melhor atriz coadjuvante por Era Uma Vez um Sonho, mas acabou saindo de mãos vazias mais uma vez, derrotada pela coreana Yuh-Jung Youn, do filme Minari.

Amy Adams

Já virou tradição: toda vez que Amy Adams lança um filme, as redes sociais são tomadas por memes e lamentações sobre o seu calvário em busca de um Oscar. No total, Amy já esquentou a cadeira da premiação por seis vezes, sem vitórias. Na primeira delas, em 2006, foi indicada a melhor atriz coadjuvante pelo filme independente Retratos de Família, mas perdeu para Rachel Weisz, que levou a estatueta pelo filme O Jardineiro Fiel. Sua única indicação à categoria principal veio em 2014, com A Trapaça, no qual interpretou a vigarista Sydney Prosser. O papel rendeu a ela o Globo de Ouro, mas o Oscar acabou nas mãos de Cate Blanchett pela protagonista do longa Blue Jasmine, de Woody Allen. A última vez que Amy chegou perto do prêmio foi em 2020, quando concorreu com a personagem Lynne Cheney no satírico Vice, mas acabou perdendo para Regina King.

Diane Warren

Aos 65 anos de idade, a cantora e compositora americana Diane Warren acumula incríveis 13 indicações ao Oscar sem nenhuma vitória. A primeira veio em 1987, quando foi indicada pela música Nothing’s Gonna Stop Us Now, do romance Manequim, derrotada pelo clássico (I’ve Had) The Time of My Life, de Dirty Dancing. Integram a lista de indicações frustradas as músicas Because You Loved Me, de Íntimo e Pessoal, How Do I Live, de Con Air – A Rota da Fuga, I Don’t Want to Miss a Thing, de Armageddon, There You’ll Be, de Pearl Harbor, entre outras assinadas por ela. Esse ano, ela tem mais uma chance de encerrar a freguesia: concorre a melhor canção original com Somehow You Do, do filme Quatro Dias a Teu Lado.

Continua após a publicidade

Bradley Cooper

Uma das apostas para a categoria de melhor ator na edição de 2022 do Oscar era Bradley Cooper, protagonista de O Beco do Pesadelo. O ator, porém, caiu na vala dos esnobados da premiação, e não foi sequer indicado na categoria. Entre categorias de atuação e produção, Cooper soma nove nomeações — a mais recente é como produtor de O Beco do Pesadelo, que está indicado na categoria de melhor filme, mas dificilmente sairá vitorioso em 2022. A primeira indicação de Cooper foi em 2013, como melhor ator por O Lado Bom da Vida — ele acabou derrotado por Daniel Day-Lewis, que saiu vitorioso pelo papel em Lincoln.

Alfred Hitchcock

Um dos grandes cineastas da história do cinema, Hitchcock foi indicado cinco vezes à categoria de melhor direção na premiação, mas não levou nenhuma delas para casa, o que faz dele o líder de indicações na categoria sem nenhuma vitória ao lado de Robert Altman, Clarence Brown e King Vidor. Rebecca, indicado em 1941, foi aclamado como melhor filme, mas ele perdeu a estatueta de direção para John Ford, que levou a melhor com As Vinhas da Ira. As outras indicações frustradas vieram nos anos seguintes com Um Barco e Nove Destinos (1944), Quando Fala o Coração (1945), Janela Indiscreta (1954) e Psicose (1960)

Thomas Newman

Compositor de trilhas sonoras clássicas, como Beleza Americana, Procurando Nemo, 007: Skyfal e Desventuras em Série, Thomas Newman tem no currículo nada menos do que 15 indicações ao Oscar — todas frustradas. Na sua estreia na cerimônia, em 1995, ele emplacou duas indicações na categoria de melhor trilha sonora, com Adoráveis Mulheres e Um Sonho de Liberdade, mas foi duplamente derrotado por Hans Zimmer, eleito o melhor do ano por Rei Leão. A última indicação veio em 2020, com 1917, que perdeu o título de melhor trilha sonora para Coringa, composta por Hildur Guðnadóttir.