No próximo ano, a franquia de Star Wars completa 50 anos desde o lançamento do primeiro filme, Episódio IV: Uma Nova Esperança, de 1977. Para celebrar a efeméride do clássico que revolucionou o cinema, a produtora Lucasfilm e a Disney planejaram uma programação global durante o ano todo com experiências exclusivas e produtos ilimitados para os fãs da saga de ficção científica. Confira a seguir:

A partir de janeiro de 2027, serão anunciados novos projetos, eventos, lançamentos de filmes de arquivo e novas atrações temáticas nos parques da Disney, além de um logotipo especial para o 50º aniversário do projeto e uma trilha sonora orquestrada pelo maestro americano John Williams. No dia 20 do primeiro mês do ano, a segunda temporada da série Star War: Ahsoka chega ao streaming do Disney+, trazendo Rosario Dawson no papel principal.

A produção, que se passa após a queda do Império e a ascensão da Nova República, irá acompanhar a personagem Ahsoka Tano lidando contra um novo inimigo: o Grande Almirante Thrawn, ao mesmo tempo em que lida com o fato de ser uma Jedi. Já no mês seguinte, em 19 de fevereiro, uma versão restaurada do longa original de Star Wars será lançada em cinemas ao redor de todo o mundo, disponível também no formato IMAX 70mm.

Além disso, a partir de março será exibida uma versão de Star Wars: Uma Nova Esperança (2019) em Realidade Compartilhada, experiência imersiva que introduz a tecnologia de sistemas de realidade virtual em ambientes coletivos simultâneos. Em parceria com a Cosm, a Disney irá abrir espaços para a imersão em cidades dos Estados Unidos como Atlanta, Dallas, Detroit e Los Angeles, que irão contar com LEDs de mais de 12.000 cores, ambientes temáticos e opções gastronômicas e de bebidas exclusivas.

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Nos dias 2 e 3 de abril, acontecem apresentações do Star Wars in Concert: The Skywalker Saga, concerto para celebrar o legado musical dos filmes, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, onde foi realizado o primeiro concerto oficial de Star Wars. Apresentado pelo ator Anthony Daniels, conhecido por interpretar o personagem C-3PO, o espetáculo conta com faixas icônicas da trilha musical e inclui cenas e músicas de todos os nove filmes da Saga Skywalker. Neste mesmo fim de semana, também ocorrerá o Star Wars Celebration, no Centro de Convenções de Los Angeles, um evento dedicado aos fãs com centenas de expositores, produtos exclusivos, convidados surpresa e painéis épicos da franquia.

Em 4 de maio, a Lucasfilm irá lançar no streaming um novo documentário intitulado The Hero Awakens, dirigido pelo cineasta RJ Cutler. A produção reúne imagens e gravações de áudio de arquivo da época da produção e detalha bastidores inéditos de 1977. Já no dia 28, o filme Star Wars: Starfighter, de Shawn Levy, chega aos cinemas de todo o mundo. Estrelado por Ryan Gosling, o longa se passa em uma nova era da linha do tempo da franquia e introduz personagens e locais também inéditos na trama.

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Além dos lançamentos e experiências, os fãs também poderão adquirir produtos e itens colecionáveis, como brinquedos, roupas, eletrônicos e mais. A celebração dos 50 anos apresentará coleções limitadas e exposições itinerantes.

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