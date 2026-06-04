O feriado de Corpus Christi é uma oportunidade perfeita para colocar em dia algumas das melhores minisséries produzidas nos últimos anos. Com poucos episódios e narrativas fechadas, essas produções oferecem experiências intensas, muitas delas baseadas em histórias reais e reconhecidas por premiações como Emmy, Bafta e Critics Choice Awards. Da investigação criminal ao drama biográfico, a lista de VEJA reúne cinco títulos que se destacaram pela qualidade de seus roteiros, atuações e impacto cultural — e estão disponíveis na Netflix, Disney+ e HBO Max.

Confira a lista:

Morrendo por Sexo (2025)

Onde assistir: Disney+

Inspirada em uma história real, a minissérie acompanha Molly (Michelle Williams), uma mulher diagnosticada com câncer terminal que decide abandonar convenções e explorar sua sexualidade pela primeira vez de maneira livre e sem culpa. A trama equilibra humor, emoção e reflexões sobre autonomia, amizade e finitude. A produção conquistou destaque na temporada de premiações de 2025 e 2026, acumulando vitórias e dezenas de indicações. Entre elas, recebeu indicação ao Critics Choice Awards de Melhor Minissérie, além de reconhecimento para a atuação de Michelle Williams, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Minissérie.

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Black Bird (2022)

Onde assistir: Apple TV+

Também baseada em fatos reais, a trama acompanha Jimmy Keene (Taron Egerton), um ex-atleta condenado por tráfico de drogas que recebe uma proposta inusitada do FBI: infiltrar-se em uma prisão de segurança máxima para obter a confissão de um suposto serial killer, Larry Hall (Paul Walter Hauser.) O suspense psicológico cresce à medida que a linha entre manipulação e sobrevivência se torna cada vez mais tênue. A série venceu importantes premiações, incluindo o Critics Choice Award de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie para Paul Walter Hauser, além de acumular diversas indicações internacionais.

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Mare of Easttown (2021)

Onde assistir: HBO Max

Neste whodunnit imperdível, Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia que investiga o assassinato de uma adolescente enquanto tenta lidar com traumas familiares e problemas pessoais. O resultado é um drama policial denso, marcado por personagens complexos e reviravoltas constantes. A produção se tornou uma das mais celebradas do Emmy de 2021. Kate Winslet venceu como Melhor Atriz em Minissérie, enquanto Julianne Nicholson e Evan Peters levaram os troféus de atuação coadjuvante. A série também figurou entre os grandes destaques da temporada e ainda conta com a ótima Jean Smart, estrela de Hacks, em seu elenco.

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Olhos que Condenam (2019)

Onde assistir: Netflix

Dirigida por Ava DuVernay, a minissérie reconstitui o caso dos cinco adolescentes negros e latinos condenados injustamente pelo estupro de uma corredora no Central Park, em Nova York, no fim dos anos 1980. A obra expõe falhas do sistema judicial americano e os efeitos devastadores do racismo institucional. A série recebeu ampla aclamação internacional, conquistando o BAFTA de Melhor Produção Internacional, o Critics Choice Award de Melhor Minissérie e o Emmy de Melhor Ator em Minissérie para Jharrel Jerome.

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The Night Of (2016)

Onde assistir: HBO Max

Misturando drama criminal e thriller jurídico, a série acompanha Naz Khan, um estudante universitário acusado de assassinato após uma noite que termina em tragédia. Enquanto o sistema de justiça tenta determinar sua culpa, a produção explora preconceito, corrupção e as falhas da máquina judiciária americana. Em sua temporada, a minissérie foi uma das mais premiadas, rendendo o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie para John Turturro e o Emmy de Melhor Ator para Riz Ahmed, que se tornou o primeiro homem de ascendência sul-asiática a vencer a categoria principal. A produção também recebeu o Peabody Award por sua excelência narrativa e relevância social.

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