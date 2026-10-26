Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Cultura

5 livros favoritos de Gustavo Scarpa, o jogador do Atlético-MG que virou influenciador literário

Entre clássicos de Victor Hugo e Dostoiévski, jogador conta a VEJA quais obras marcaram sua trajetória como leitor

Por Ana Rita Fernandes 26 out 2026, 15h30 | Atualizado em 26 out 2026, 15h30
Jogador de futebol com cabelo cacheado e barba, sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a mão direita, vestindo uma camisa listrada preta e branca com o escudo do Atlético Mineiro e o patrocínio Betano, em um estádio com arquibancadas ao fundo
Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG. (Pedro Souza / Atlético/Reprodução)
Continua após publicidade
5 livros favoritos de Gustavo Scarpa, o jogador do Atlético-MG que virou influenciador literário Priorize VEJA no Google

Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG, vem conquistando espaço para além dos gramados. Nas últimas semanas, o jogador ganhou repercussão nas redes sociais ao compartilhar resenhas e impressões sobre suas leituras no Instagram, iniciativa que posteriormente se estendeu ao YouTube e passou a movimentar também o mercado editorial. O interesse pelas indicações foi tanto que torcedores do Galo criaram o Galeitura, clube do livro em homenagem ao jogador, que já iniciou sua primeira leitura coletiva com A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói. Recomendado por Scarpa, o título chegou ao primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon.

Em entrevista para a seção Conversa da edição desta semana de VEJA, o jogador fala sobre sua trajetória com os livros e a repercussão de seu hábito de compartilhar leituras. Mas quais obras ajudaram a formar o repertório literário do jogador? A seguir, ele elege cinco livros favoritos, confira:

Continua após a publicidade

Quais são os gêneros favoritos que você mais lê? Olha, eu gosto muito dos clássicos. Tem duas listas que eu vi na internet. Uma era os 100 livros que mudaram a história da humanidade, segundo a BBC. E a outro era “Duvido que você leu mais de seis desses 100 livros”. Muitos títulos ali eu já era familiarizado, sabe? E aí eu comecei a comprar os que eu conhecia. Alguns eu me interessei pelo nome e dei uma pesquisada para saber mais. Mas acho que o autor que eu mais gosto, provavelmente, é o Victor Hugo. Dos livros que eu li, acho que foram três deles, se não me engano: Os Miseráveis, O Homem Que Ri e O Corcunda de Notre Dame. São espetaculares. E Dostoiévski também, né? Acho que eu já li bastante dele.

Continua após a publicidade

Quais são os seus cinco livros favoritos e que não saem dessa posição por nada? Os favoritos da vida, sem ordem, mas a Bíblia com certeza. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Caramba, é difícil, hein? Crime e Castigo. Acho que Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. O Homem Que Ri, do Victor Hugo, também é muito bom. E acho que agora, pela repercussão positiva e por ter gerado esse movimento tão bacana, vou falar A Morte de Ivan Ilitch.

Siga
Publicidade
TAGS:
Gustavo Scarpa
Livro Aberto
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).