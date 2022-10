5 filmes com professores que fizeram história no cinema

Atualizado em 15 out 2022, 08h25 - Publicado em 15 out 2022, 08h10

O cinema é repleto de ótimos professores — especialmente em escolas difíceis. A seguir, confira uma seleção de cinco filmes com educadores que, na ficção, deixaram um impacto nos alunos, e de quebra cravaram seu lugar na história do cinema.

Ao Mestre, Com Carinho (1967)

Disponível para aluguel em plataformas digitais como Apple

Com o incomparável ator Sidney Poitier na pele de um professor de uma escola em Londres, o filme dramático marcou época ao adicionar o elemento do racismo à uma trama sobre educação: o professor negro lidava com uma classe de alunos rebeldes e brancos. A produção ainda fez sucesso nas paradas musicais: a canção tema do filme, To Sir, with Love, virou hit e concorreu ao Grammy.

Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Disponível no Star+

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original, o filme retrata um internato para garotos de classe alta e um mestre intrigante, vivido com brilho por Robin Williams. O professor de Inglês lhes apresenta o gosto pela arte e pela poesia, o que acarreta numa série de acontecimentos.

Entre os Muros da Escola (2008)

Disponível no Prime Video, da Amazon

Vencedor da Palma de Ouro, no Festival de Cannes, o filme retrata o dia a dia de um professor de literatura em uma escola de ensino médio na periferia de Paris. O detalhe curioso é que a trama é baseada no livro de memórias de François Bégaudeau — e o próprio aceitou o desafio de interpretar a si mesmo na recriação das cenas descritas por ele. O colégio é um teste de paciência e resiliência para o professor, que lida com os dilemas sociais da comunidade ao redor.

Druk – Mais uma Rodada (2021)

Disponível no Telecine e em plataformas de aluguel

Mais voltado para a vida pessoal dos professores do que o impacto causado por eles nos alunos, o filme dinamarquês acompanha um grupo de educadores que tenta comprovar uma teoria: que as pessoas com um pouco de álcool no sangue são mais felizes e bem-sucedidas. O roteiro tragicômico tem Mads Mikkelsen no protagonismo e ganhou o Oscar de melhor filme internacional.

A Felicidade das Pequenas Coisas (2022)

Disponível no Telecine e em plataformas de aluguel

Primeiro filme do Butão a concorrer ao Oscar, na categoria de melhor filme internacional, o drama segue um professor de educação infantil que está em crise com a profissão. Porém, ele precisa aceitar um último trabalho: dar aula para uma classe num vilarejo no Himalaia, considerada a escola mais isolada do mundo. A jornada até lá (que inclui dias de caminhada) e o período com uma comunidade tão distinta mexe com o professor e o faz refletir sobre os planos para o futuro.