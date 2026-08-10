3 séries baseadas na literatura latina para quem gostou de ‘Cem Anos de Solidão’ ver no streaming

Com a chegada da segunda temporada do clássico de Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão, à Netflix nesta semana, a paixão pela literatura latino americana reacendeu uma chama em diversos fãs da obra. Terreno fértil para histórias mirabolantes do realismo mágico, que ao mesmo tempo representam feridas profundas e traumas políticos do território, a América Latina se destaca por clássico atemporais do gênero. Confira a seguir três pérolas do streaming baseadas em sucessos literários ao estilo da obra de Gabo:

A Casa dos Espíritos

Onde ver: Amazon Prime Video

Baseada no livro homônimo da chilena Isabel Allende, a série de oito episódios acompanha a trajetória de quatro gerações da família Trueba ao longo de meio século. Focada nas histórias de Clara (Nicole Wallace), Blanca (Fernanda Urrejola) e Alba (Rochi Hernández), a trama evoca o cenário político da América do Sul através do realismo mágico, recontando histórias de amor permeadas por segredos e instabilidades causadas por golpes de Estado.

https://youtu.be/nLZgEw4fXMI?si=fY5Nmp3yhBsKLt3p

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Como Água Para Chocolate

Onde ver: HBO Max

Lançado em 1989 pela mexicana Laura Esquivel, o famoso romance de realismo mágico se passa no México do início do século XX, durante a Revolução que tomou início no período da ditadura no país. Lançada pela HBO Max, a adaptação acompanha a história de Tita (Azul Guaita), uma jovem que deseja se casar com seu amado, Pedro (Andrés Baida), mas é impossibilitada por uma tradição familiar imposta pela mãe: a filha mais nova nunca poderá se casar, cabendo à ela cuidar da matriarca da família até a morte. Numa mistura entre amor proibido, realismo fantástico e culinária tradicional, a obra é intitulada em referência à expressão que significa “ferver” de raiva ou paixão.

https://youtu.be/QB3wuh7FEGE?si=3XVr5dyXXZd1FFh7

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O Eternauta

Onde ver: Netflix

Clássica ficção científica escrita pelo argentino Héctor Oesterheld no final dos anos 1950, a história acompanha a cidade de Buenos Aires sendo atingida por uma nevasca letal que mata qualquer um que entrar em contato com ela. Considerada uma das obras mais marcantes entre as histórias em quadrinhos da América Latina, a trama apresenta uma forte crítica social ao cenário político do país – fato que, mais tarde, contribuiu para o desaparecimento do autor e de suas filhas durante a última ditadura na Argentina. Na adaptação da Netflix, o protagonista Juan Salvo, vivido pelo brilhante Ricardo Darín, se vê diante da catástrofe ao lado de pessoas queridas, mas o evento acaba também revelando outros perigos.

https://youtu.be/95V9sqY80K8?si=EaJYaM7gCNolIKRG

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