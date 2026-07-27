20 anos depois, Isabelle Drummond revive Emília e emociona fãs

Duas décadas após encerrar sua participação como Emília em Sítio do Picapau Amarelo, a atriz Isabelle Drummond movimentou as redes sociais ao se transformar novamente na icônica boneca de pano. Imagens divulgadas pelo Globoplay nesta segunda-feira, 27, mostram Isabelle revivendo o personagem, em uma celebração à chegada da série ao streaming da TV Globo.

Lançada em 2001, a versão de Sítio do Picapau Amarelo, estrelada por Isabelle, é a mais recente entre as cinco adaptações da obra de Monteiro Lobato. A atriz tinha seis anos quando estreou no papel, e passaria outros seis vivendo a travessa boneca, no que foi um dos papéis mais marcantes de sua carreira. “Vai ser muito legal poder mostrar para as crianças que eu convivo hoje e para os meus filhos, futuramente”, celebrou ela, ao reviver a personagem.

Nas redes sociais, internautas se emocionaram ao rever Isabelle como a personagem. “Que nostalgia, cara, a Emília cresceu junto com a gente”, afirma um usuário no X (antigo Twitter). “Como pode ter a mesma carinha depois de tanto tempo, haha. Deu nostalgia. Assistia todos os dias”, comentou outro fã no Instagram.

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