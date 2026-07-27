É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

20 anos depois, Isabelle Drummond revive Emília e emociona fãs

Atriz marcou época como boneca de pano no Sítio do Picapau Amarelo

Por Flávio Monteiro 27 jul 2026, 15h32 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h45
Pessoa com peruca de tiras vermelhas e amarelas, maquiagem de palhaço com boca vermelha e pontos no rosto, olhando seu reflexo em um espelho oval. Veste blusa vermelha e amarela, e luvas bege com costuras pretas.
Isabelle Drummond volta a viver Emilia, personagem que marcou época no Sítio do Picapau Amarelo (Globoplay/Reprodução)
Continua após publicidade
20 anos depois, Isabelle Drummond revive Emília e emociona fãs Priorizar nos meus resultados Google

Duas décadas após encerrar sua participação como Emília em Sítio do Picapau Amarelo, a atriz Isabelle Drummond movimentou as redes sociais ao se transformar novamente na icônica boneca de pano. Imagens divulgadas pelo Globoplay nesta segunda-feira, 27, mostram Isabelle revivendo o personagem, em uma celebração à chegada da série ao streaming da TV Globo.

Lançada em 2001, a versão de Sítio do Picapau Amarelo, estrelada por Isabelle, é a mais recente entre as cinco adaptações da obra de Monteiro Lobato. A atriz tinha seis anos quando estreou no papel, e passaria outros seis vivendo a travessa boneca, no que foi um dos papéis mais marcantes de sua carreira. “Vai ser muito legal poder mostrar para as crianças que eu convivo hoje e para os meus filhos, futuramente”, celebrou ela, ao reviver a personagem.

Nas redes sociais, internautas se emocionaram ao rever Isabelle como a personagem. “Que nostalgia, cara, a Emília cresceu junto com a gente”, afirma um usuário no X (antigo Twitter). “Como pode ter a mesma carinha depois de tanto tempo, haha. Deu nostalgia. Assistia todos os dias”, comentou outro fã no Instagram.

Veja fotos:

Siga
Continua após a publicidade
sabelle Drummond volta a viver Emilia, personagem que marcou época no Sítio do Picapau Amarelo
(Globoplay/Reprodução)
Continua após a publicidade
sabelle Drummond volta a viver Emilia, personagem que marcou época no Sítio do Picapau Amarelo
(Globoplay/Reprodução)
sabelle Drummond volta a viver Emilia, personagem que marcou época no Sítio do Picapau Amarelo
(Globoplay/Reprodução)
Continua após a publicidade
sabelle Drummond volta a viver Emilia, personagem que marcou época no Sítio do Picapau Amarelo
(Globoplay/Reprodução)

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Isabelle Drummond
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).