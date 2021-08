‘007: Sem Tempo Para Morrer’ ganha nova data de estreia Reino Unido

Depois de muitos adiamentos por conta da pandemia, 007: Sem Tempo Para Morrer finalmente chegará aos cinemas. O perfil oficial da franquia no Twitter anunciou nesta sexta-feira, 20, que o filme será lançado no dia 28 de setembro em Londres, e seguirá para os cinemas do Reino Unido dois dias depois, em 30 de setembro. Nos Estados Unidos, a estreia ficou, como já havia sido anunciado, para o dia 8 de outubro. Ainda não há informações sobre o lançamento no Brasil.

O evento de estreia acontecerá no Royal Albert Hall, onde os produtores Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e o diretor Cary Joji Fukunaga se juntarão a Daniel Craig no tapete vermelho para celebrar sua quinta e última aparição como o agente secreto James Bond.

O filme foi o primeiro blockbuster de Hollywood a se tornar vítima da crise do coronavírus, no início de 2020, quando sua estreia original em abril foi empurrada para novembro daquele ano. Em 2021, cogitou-se lançar o filme em abril, mas por precaução os produtores preferiram lançá-lo mais para o final do ano.

Sem Tempo Para Morrer, o último com Daniel Craig como protagonista, acompanha um James Bond aposentado na Jamaica, retirado de seu descanso para resgatar um cientista sequestrado. Além de Craig, o filme também é estrelado por Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ana de Armas e Rami Malek, e tem uma música especial composta por Billie Eilish em sua trilha sonora.

Confira o trailer: