R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 21/07•21h30
Minuto a Minuto: Universidad Central-VEN X Santos - 21/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! De volta aos campos, Santos goleia clube venezuelano e encaminha classificação na Sul-Americana.
49'
•
2ºTEMPO
Oliva tenta aproveitar sobra de escanteio, mas chuta direto pela linha de fundo.
48'
•
2ºTEMPO
Barreal faz bom passe, Gabriel Menino recebe na passagem e cruza forte para defesa do goleiro.
47'
•
2ºTEMPO
Mosquera patina tentando finta na ponta e perde o controle da bola.
46'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Barreal bate escanteio fechado pela esquerda, Rony desvia de peixinho para a segunda trave, mas Frías chega atrasado para completar.
44'
•
2ºTEMPO
Robinho recebe lançamento na área, hesita na frente da marcação e chuta travado pela zaga.
43'
•
2ºTEMPO
Robinho Jr pedala duas vezes antes de invadir a área. A zaga não entra na dança e aplica desarme simples.
42'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOLL DO UNIVERSIDAD CENTRAL!!!!! Moisés não afasta cruzamento da área e Maicol Ruiz aproveita com chute colocado no cantinho.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Escobar por falta em Ruíz.
40'
•
2ºTEMPO
Moisés chama tabela com Barreal, mas a marcação intercepta no meio do caminho.
39'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Universidad Central 4x14 Santos.
38'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Goleiro Schiavone dá rebote para frente em chute de Robinho Jr e Rony não perdoa no comando de ataque.
37'
•
2ºTEMPO
Moisés recebe de Rony na risca da área e toca para a projeção de Robinho Jr. Atacante cai após contato, mas o árbitro não marca.
36'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino estica passe da intermediária. Rony desvia travado e fica reclamando de braços abertos.
35'
•
2ºTEMPO
Santos gira a bola de pé em pé no meio-campo.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Santos: Lucas Veríssimo sai, entra Adonis Frías.
33'
•
2ºTEMPO
Olivera comete falta em Carrillo no meio-campo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Thaciano sai para a entrada de Moisés.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Miguelito sai para a entrada de Robinho Jr...
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca tripla do Santos: Rollheiser sai, entra Rony.
29'
•
2ºTEMPO
Barreal balança na frente do mercador e cruza para a pequena área. Peraza corta pelo alto.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Samuel Sosa por deixar o cotovelo no rosto de Rollheiser.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Cumana sai, entra Daniel de Sousa.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Solé sai, entra Vicente Rodríguez...
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição tripla do Universidad Central: Granko sai, entra Carrillo.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Santos: Bontempo sai, entra Samuel Pierre.
23'
•
2ºTEMPO
Parada técnica para hidratação.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Barreal corta da esquerda, não consegue tabela, mas fica com rebote na área e toca na medida para Thaciano marcar com o gol aberto. O centroavante bate duas vezes para ampliar a vantagem.
20'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino não domina passe pelo alto e a bola escapa pela linha de fundo.
19'
•
2ºTEMPO
Bontempo põe força demais em inversão de jogo. Bola passa por todos e se perde em tiro de meta.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Universidad Central: Lugo sai, entra Samuel Sosa.
16'
•
2ºTEMPO
Escanteio pela direita batido por Miguelito é cortado pela defesa mandante.
15'
•
2ºTEMPO
Escobar descola cruzamento por baixo pela esquerda, só que Thaciano estava de costas para o gol.
14'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Mosquera pela esquerda é afastado por Ananias com um cabeceio.
13'
•
2ºTEMPO
Goleiro Schiavone recebe recuo na área e não tem dúvida: chutão para o ataque.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOLLLL DO SANTOS!!!! Gabriel Menino ajeita lançamento com o peito e mete a canhota para acertar o cantinho baixo do goleiro.
8'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de primeira de Barreal faz a curva por trás, em tiro de meta para Universidad Central.
7'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Gabriel Menino manda um chutão para o miolo da área. Rollheiser deixa escapar no domínio.
6'
•
2ºTEMPO
Peixe gira a bola no meio-campo e pressiona a marcação do time da casa.
5'
•
2ºTEMPO
Ataque venezuelano é flagrado em impedimento.
4'
•
2ºTEMPO
Bontempo domina cruzamento por baixo da esquerda, enfeita o chute colocado e a bola se perde pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Santos volta do intervalo com o domínio do jogo.
2'
•
2ºTEMPO
Barreal avança pela esquerda até a área com a defesa andando para trás e chuta de bico por baixo. A bola sai devagar, pertinho do alvo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Universidad Central: Kendrys Silva sai, entra Maicol Ruiz.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo na Venezuela! Na volta aos gramados, Santos está vencendo playoff da Sul-Americana.
48'
•
1ºTEMPO
Zapata recebe cruzamento da esquerda, mergulha de peixinho e desvia no pé da trave de Brazão.
47'
•
1ºTEMPO
Solé cobra muito mal a falta. Thaciano afasta o perigo da área.
46'
•
1ºTEMPO
Mosquera é parado com falta por Miguelito. Solé prepara cruzamento na área do Santos.
44'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Miguelito erra dois passes seguidos no ataque e frustra investidas do Santos.
42'
•
1ºTEMPO
Defesa santista trabalha a bola para escapar da pressão do Universidad Central.
41'
•
1ºTEMPO
Thaciano não evita a saída de lançamento pela linha lateral.
40'
•
1ºTEMPO
Zapata gira em cima da defesa santista e chuta forte de perna direita. Brazão defende em dois tempos.
39'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Christian Oliva passa pelos santistas e fica com o goleiro Schiavone na área.
38'
•
1ºTEMPO
Oliva é parado no meio-campo com falta cometida por Lugo.
37'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino tropeça no apoio pela direita e perde o domínio da bola.
36'
•
1ºTEMPO
Universidad Central trabalha a bola para voltar ao jogo.
35'
•
1ºTEMPO
Rollheiser tenta sair em contra-ataque, mas é parado com falta por Lugo.
34'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Gabriel Bontempo aproveita sobra de chute de Menino, ajeita para a perna esquerda e bate por cima do goleiro.
33'
•
1ºTEMPO
Rollheiser leva a pior em disputa pelo alto.
32'
•
1ºTEMPO
Defesa mandante sai jogando errado. Bontempo e Miguelito disparam para o bote e quase ficam com a bola na frente do gol.
31'
•
1ºTEMPO
Rollheiser é acionado com cruzamento da esquerda, mas cabeceia a bola para cima e sem força, facilitando a defesa do goleiro.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Universidade Central 32% x Santos 68%.
29'
•
1ºTEMPO
Rollheiser avança em tabela com Bontempo. A marcação intercepta a jogada, só que a bola fica viva na área. Thaciano, com liberdade, tira demais do goleiro e chuta para fora.
28'
•
1ºTEMPO
Ananias se enrola na defesa, chega torto e chuta as pernas do oponente quando mirava a bola. O árbitro marca falta... para sorte do santista, a favor do clube brasileiro.
25'
•
1ºTEMPO
Escobar escorrega tentando cortar lançamento e quase complica o Peixe.
24'
•
1ºTEMPO
Barreal cobra a falta com lançamento longo e facilita o corte pela defesa mandante.
22'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Gabriel Menino por falta em Mosquera.
21'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Solé pela falta em Bontempo.
20'
•
1ºTEMPO
Bontempo tenta encaixar contra-ataque, mas sofre falta antes mesmo de ultrapassar o meio-campo.
18'
•
1ºTEMPO
Barreal evita saída da bola com cruzamento fechado pela esquerda. Schiavone sai do gol para ficar com a bola.
17'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado longe demais. Goleiro Schiavone recolhe a bola na segunda trave.
16'
•
1ºTEMPO
Miguelito busca o fundo do campo, cruza bloqueado por Mottes e fica com escanteio pela direita.
15'
•
1ºTEMPO
Acionado por Miguelito, Rollheiser chuta de canhota por cima do travessão.
14'
•
1ºTEMPO
Barreal tenta tramar ofensiva pelo meio, só que faz passe curto demais para Miguelito.
12'
•
1ºTEMPO
Kendrys Silva manda uma sapatada de fora da área. Brazão espalma o chute cruzado.
11'
•
1ºTEMPO
Mosquera aposta no drible contra marcação dupla, mas fica preso em Miguelito.
10'
•
1ºTEMPO
Santos sai jogando com passes de pé em pé.
9'
•
1ºTEMPO
Barreal cobra mal o escanteio pela esquerda e facilita o corte pela zaga.
8'
•
1ºTEMPO
Barreal explora as pernas da marcação para ficar com escanteio pela esquerda.
7'
•
1ºTEMPO
Após quase 2 minutos, VAR orienta o árbitro a seguir com a decisão de campo. Não teve pênalti para o Santos.
6'
•
1ºTEMPO
VAR está analisando pisão do zagueiro após ajeitada de Barreal para Rollheiser.
5'
•
1ºTEMPO
Barreal ajeita cruzamento na segunda trave, Rollheiser faz o giro e chuta bloqueado pela zaga.
4'
•
1ºTEMPO
Santos mostra dificuldade neste começo para sair da pressão do Universidad Central.
3'
•
1ºTEMPO
Granko bate escanteio aberto pela esquerda. Cumana recebe fora da área após ajeitada e chuta longe do alvo.
2'
•
1ºTEMPO
Novamente pela esquerda, Mosquera aposta em drible contra marcação dupla. Gabriel Menino corta pela linha de fundo, em escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
Miguelito erra duas vezes e entrega ao clube venezuelano em diferentes setores do campo. Na segunda ocasião, Mosquera aproveita com um chute de fora para colocar Brazão para trabalhar.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo!
PRÉ-JOGO
Neymar não viajou com a delegação santista à Venezuela.
PRÉ-JOGO
Peixe está escalado pelo técnico Cuca: Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.
PRÉ-JOGO
Adversário do Peixe nesta noite, o Universidad Central vem direto da Libertadores da América. O clube venezuelano foi 3º colocado do Grupo H.
PRÉ-JOGO
Peixe volta aos gramado pela primeira vez após a parada para a Copa do Mundo e quer deixar boa impressão no torcedor.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Santos abre playoff da Sul-Americana contra clube venezuelano. Siga aqui todos os lances.
Daniel Sasso
TECNICO
Giancarlo Schiavone
Goleiro
Kendrys Silva
Defesa
Edwin Peraza
Defesa
Gonzalo Mottes
Defesa
Yohan Cumana
Defesa
Alexander González
Meio-Campo
Francisco Solé
Meio-Campo
Williams Lugo
Atacante
Camilo Zapata
Atacante
Alexander Granko
Atacante
Edwin Mosquera
Atacante
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Gabriel Menino
Meio-Campo
Lucas Veríssimo
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Miguelito
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Thaciano
Meio-Campo
Gery Vargas (BOL)
ÁRBITRO
Edwar Saavedra (BOL)
ASSISTENTE
Carlos Tapia (BOL)
ASSISTENTE