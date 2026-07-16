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encerrado
Misael Delgado Valencia, Venezuela
Universidad Central-VEN Universidad Central-VEN
1 × 4
Santos Santos

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 21/0721h30

Minuto a Minuto: Universidad Central-VEN X Santos - 21/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! De volta aos campos, Santos goleia clube venezuelano e encaminha classificação na Sul-Americana.

bola

49'

2ºTEMPO

Oliva tenta aproveitar sobra de escanteio, mas chuta direto pela linha de fundo.

bola

48'

2ºTEMPO

Barreal faz bom passe, Gabriel Menino recebe na passagem e cruza forte para defesa do goleiro.

bola

47'

2ºTEMPO

Mosquera patina tentando finta na ponta e perde o controle da bola.

bola

46'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Barreal bate escanteio fechado pela esquerda, Rony desvia de peixinho para a segunda trave, mas Frías chega atrasado para completar.

bola

44'

2ºTEMPO

Robinho recebe lançamento na área, hesita na frente da marcação e chuta travado pela zaga.

bola

43'

2ºTEMPO

Robinho Jr pedala duas vezes antes de invadir a área. A zaga não entra na dança e aplica desarme simples.

gol

42'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOLL DO UNIVERSIDAD CENTRAL!!!!! Moisés não afasta cruzamento da área e Maicol Ruiz aproveita com chute colocado no cantinho.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Escobar por falta em Ruíz.

bola

40'

2ºTEMPO

Moisés chama tabela com Barreal, mas a marcação intercepta no meio do caminho.

bola

39'

2ºTEMPO

Finalizações: Universidad Central 4x14 Santos.

gol

38'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Goleiro Schiavone dá rebote para frente em chute de Robinho Jr e Rony não perdoa no comando de ataque.

bola

37'

2ºTEMPO

Moisés recebe de Rony na risca da área e toca para a projeção de Robinho Jr. Atacante cai após contato, mas o árbitro não marca.

bola

36'

2ºTEMPO

Gabriel Menino estica passe da intermediária. Rony desvia travado e fica reclamando de braços abertos.

bola

35'

2ºTEMPO

Santos gira a bola de pé em pé no meio-campo.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Santos: Lucas Veríssimo sai, entra Adonis Frías.

bola

33'

2ºTEMPO

Olivera comete falta em Carrillo no meio-campo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Thaciano sai para a entrada de Moisés.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Miguelito sai para a entrada de Robinho Jr...

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca tripla do Santos: Rollheiser sai, entra Rony.

bola

29'

2ºTEMPO

Barreal balança na frente do mercador e cruza para a pequena área. Peraza corta pelo alto.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Samuel Sosa por deixar o cotovelo no rosto de Rollheiser.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Cumana sai, entra Daniel de Sousa.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Solé sai, entra Vicente Rodríguez...

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição tripla do Universidad Central: Granko sai, entra Carrillo.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Santos: Bontempo sai, entra Samuel Pierre.

bola

23'

2ºTEMPO

Parada técnica para hidratação.

gol

21'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Barreal corta da esquerda, não consegue tabela, mas fica com rebote na área e toca na medida para Thaciano marcar com o gol aberto. O centroavante bate duas vezes para ampliar a vantagem.

bola

20'

2ºTEMPO

Gabriel Menino não domina passe pelo alto e a bola escapa pela linha de fundo.

bola

19'

2ºTEMPO

Bontempo põe força demais em inversão de jogo. Bola passa por todos e se perde em tiro de meta.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Universidad Central: Lugo sai, entra Samuel Sosa.

bola

16'

2ºTEMPO

Escanteio pela direita batido por Miguelito é cortado pela defesa mandante.

bola

15'

2ºTEMPO

Escobar descola cruzamento por baixo pela esquerda, só que Thaciano estava de costas para o gol.

bola

14'

2ºTEMPO

Cruzamento de Mosquera pela esquerda é afastado por Ananias com um cabeceio.

bola

13'

2ºTEMPO

Goleiro Schiavone recebe recuo na área e não tem dúvida: chutão para o ataque.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOLLLL DO SANTOS!!!! Gabriel Menino ajeita lançamento com o peito e mete a canhota para acertar o cantinho baixo do goleiro.

bola

8'

2ºTEMPO

Cruzamento de primeira de Barreal faz a curva por trás, em tiro de meta para Universidad Central.

bola

7'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Gabriel Menino manda um chutão para o miolo da área. Rollheiser deixa escapar no domínio.

bola

6'

2ºTEMPO

Peixe gira a bola no meio-campo e pressiona a marcação do time da casa.

bola

5'

2ºTEMPO

Ataque venezuelano é flagrado em impedimento.

bola

4'

2ºTEMPO

Bontempo domina cruzamento por baixo da esquerda, enfeita o chute colocado e a bola se perde pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Santos volta do intervalo com o domínio do jogo.

bola

2'

2ºTEMPO

Barreal avança pela esquerda até a área com a defesa andando para trás e chuta de bico por baixo. A bola sai devagar, pertinho do alvo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Universidad Central: Kendrys Silva sai, entra Maicol Ruiz.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo na Venezuela! Na volta aos gramados, Santos está vencendo playoff da Sul-Americana.

bola

48'

1ºTEMPO

Zapata recebe cruzamento da esquerda, mergulha de peixinho e desvia no pé da trave de Brazão.

bola

47'

1ºTEMPO

Solé cobra muito mal a falta. Thaciano afasta o perigo da área.

bola

46'

1ºTEMPO

Mosquera é parado com falta por Miguelito. Solé prepara cruzamento na área do Santos.

bola

44'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Miguelito erra dois passes seguidos no ataque e frustra investidas do Santos.

bola

42'

1ºTEMPO

Defesa santista trabalha a bola para escapar da pressão do Universidad Central.

bola

41'

1ºTEMPO

Thaciano não evita a saída de lançamento pela linha lateral.

bola

40'

1ºTEMPO

Zapata gira em cima da defesa santista e chuta forte de perna direita. Brazão defende em dois tempos.

bola

39'

1ºTEMPO

Lançamento de Christian Oliva passa pelos santistas e fica com o goleiro Schiavone na área.

bola

38'

1ºTEMPO

Oliva é parado no meio-campo com falta cometida por Lugo.

bola

37'

1ºTEMPO

Gabriel Menino tropeça no apoio pela direita e perde o domínio da bola.

bola

36'

1ºTEMPO

Universidad Central trabalha a bola para voltar ao jogo.

bola

35'

1ºTEMPO

Rollheiser tenta sair em contra-ataque, mas é parado com falta por Lugo.

gol

34'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Gabriel Bontempo aproveita sobra de chute de Menino, ajeita para a perna esquerda e bate por cima do goleiro.

bola

33'

1ºTEMPO

Rollheiser leva a pior em disputa pelo alto.

bola

32'

1ºTEMPO

Defesa mandante sai jogando errado. Bontempo e Miguelito disparam para o bote e quase ficam com a bola na frente do gol.

bola

31'

1ºTEMPO

Rollheiser é acionado com cruzamento da esquerda, mas cabeceia a bola para cima e sem força, facilitando a defesa do goleiro.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Universidade Central 32% x Santos 68%.

bola

29'

1ºTEMPO

Rollheiser avança em tabela com Bontempo. A marcação intercepta a jogada, só que a bola fica viva na área. Thaciano, com liberdade, tira demais do goleiro e chuta para fora.

bola

28'

1ºTEMPO

Ananias se enrola na defesa, chega torto e chuta as pernas do oponente quando mirava a bola. O árbitro marca falta... para sorte do santista, a favor do clube brasileiro.

bola

25'

1ºTEMPO

Escobar escorrega tentando cortar lançamento e quase complica o Peixe.

bola

24'

1ºTEMPO

Barreal cobra a falta com lançamento longo e facilita o corte pela defesa mandante.

amarelo

22'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Gabriel Menino por falta em Mosquera.

amarelo

21'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Solé pela falta em Bontempo.

bola

20'

1ºTEMPO

Bontempo tenta encaixar contra-ataque, mas sofre falta antes mesmo de ultrapassar o meio-campo.

bola

18'

1ºTEMPO

Barreal evita saída da bola com cruzamento fechado pela esquerda. Schiavone sai do gol para ficar com a bola.

bola

17'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado longe demais. Goleiro Schiavone recolhe a bola na segunda trave.

bola

16'

1ºTEMPO

Miguelito busca o fundo do campo, cruza bloqueado por Mottes e fica com escanteio pela direita.

bola

15'

1ºTEMPO

Acionado por Miguelito, Rollheiser chuta de canhota por cima do travessão.

bola

14'

1ºTEMPO

Barreal tenta tramar ofensiva pelo meio, só que faz passe curto demais para Miguelito.

bola

12'

1ºTEMPO

Kendrys Silva manda uma sapatada de fora da área. Brazão espalma o chute cruzado.

bola

11'

1ºTEMPO

Mosquera aposta no drible contra marcação dupla, mas fica preso em Miguelito.

bola

10'

1ºTEMPO

Santos sai jogando com passes de pé em pé.

bola

9'

1ºTEMPO

Barreal cobra mal o escanteio pela esquerda e facilita o corte pela zaga.

bola

8'

1ºTEMPO

Barreal explora as pernas da marcação para ficar com escanteio pela esquerda.

bola

7'

1ºTEMPO

Após quase 2 minutos, VAR orienta o árbitro a seguir com a decisão de campo. Não teve pênalti para o Santos.

bola

6'

1ºTEMPO

VAR está analisando pisão do zagueiro após ajeitada de Barreal para Rollheiser.

bola

5'

1ºTEMPO

Barreal ajeita cruzamento na segunda trave, Rollheiser faz o giro e chuta bloqueado pela zaga.

bola

4'

1ºTEMPO

Santos mostra dificuldade neste começo para sair da pressão do Universidad Central.

bola

3'

1ºTEMPO

Granko bate escanteio aberto pela esquerda. Cumana recebe fora da área após ajeitada e chuta longe do alvo.

bola

2'

1ºTEMPO

Novamente pela esquerda, Mosquera aposta em drible contra marcação dupla. Gabriel Menino corta pela linha de fundo, em escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

Miguelito erra duas vezes e entrega ao clube venezuelano em diferentes setores do campo. Na segunda ocasião, Mosquera aproveita com um chute de fora para colocar Brazão para trabalhar.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neymar não viajou com a delegação santista à Venezuela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Peixe está escalado pelo técnico Cuca: Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Adversário do Peixe nesta noite, o Universidad Central vem direto da Libertadores da América. O clube venezuelano foi 3º colocado do Grupo H.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Peixe volta aos gramado pela primeira vez após a parada para a Copa do Mundo e quer deixar boa impressão no torcedor.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Santos abre playoff da Sul-Americana contra clube venezuelano. Siga aqui todos os lances.

Universidad Central-VEN UCE

  • Daniel Sasso

    TECNICO

  • Giancarlo Schiavone

    Goleiro

  • Kendrys Silva

    Defesa

  • Edwin Peraza

    Defesa

  • Gonzalo Mottes

    Defesa

  • Yohan Cumana

    Defesa

  • Alexander González

    Meio-Campo

  • Francisco Solé

    Meio-Campo

  • Williams Lugo

    Atacante

  • Camilo Zapata

    Atacante

  • Alexander Granko

    Atacante

  • Edwin Mosquera

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Gabriel Menino

    Meio-Campo

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • João Ananias

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Benja Rollheiser

    Atacante

  • Miguelito

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Thaciano

    Meio-Campo

  • Gery Vargas (BOL)

    ÁRBITRO

  • Edwar Saavedra (BOL)

    ASSISTENTE

  • Carlos Tapia (BOL)

    ASSISTENTE

Universidad Central-VEN UCE
Santos SAN

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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