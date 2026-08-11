Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 11/08•21h30
Minuto a Minuto: Bolívar X São Paulo - 11/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Bolívar e São Paulo ficam no empate de 1x1 em La Paz. Decisão será no jogo de volta, no Morumbi.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Buta por agarrar Jhon Velásquez no meio de campo.
49'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Mais um canudo de Melgar de fora da área. Dessa vez ele carimba o travessão de Rafael.
49'
•
2ºTEMPO
Jhon Velásquez vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Domingos Duarte faz bom corte pelo alto.
48'
•
2ºTEMPO
Buta lança da direita de sua defesa pra Cauly no meio de campo, mas ele erra o domínio e perde a posse de bola.
47'
•
2ºTEMPO
Inteiro fechado na defesa o time do São Paulo, tentando garantir esse importante empate fora de casa.
46'
•
2ºTEMPO
Cansaço é visível nas duas equipes nesses instantes finais de jogo.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Cobrança rápida de escanteio pela esquerda da equipe da casa. Calleri ajuda a defesa e faz o corte.
43'
•
2ºTEMPO
Batallini cruza pela direita de ataque. Buta faz o corte do lado oposto e cede escanteio.
42'
•
2ºTEMPO
Asprilla tenta jogada com Batallini no ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
41'
•
2ºTEMPO
Ferreira arranca pelo meio, deixa com Cauly e o companheiro erra o passe de volta.
40'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida cai nesse momento, mas Bolívar busca mais o ataque. São Paulo parece satisfeito com o empate.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Saavedra vai descansar e vem Ervin Vaca no seu lugar.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bolívar também faz suas últimas duas trocas. Sai Robson Matheus e entra Billy Arce.
38'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia chuta de fora da área, pega mal demais na bola e manda pra fora do gol.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Ramon vai embora e entra Buta.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Bobadilla e entra Cauly.
36'
•
2ºTEMPO
Ferreira limpa dois marcadores no ataque pela esquerda, carrega para o meio e tenta tabela com Bobadilla. Defesa boliviana intercepta.
35'
•
2ºTEMPO
Wendell erra passe pra Ferreira no meio de campo e posse volta ao Bolívar.
34'
•
2ºTEMPO
Asprilla chuta forte de fora da área e manda direto pra linha de fundo.
33'
•
2ºTEMPO
Ferreira derruba no Robson Matheus no meio de campo. Falta assinalada.
32'
•
2ºTEMPO
Busca espaços no ataque a equipe da casa, rodando de um lado para o outro e tentando abrir a defesa do Tricolor.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pato Rodríguez vai embora e entra Jhon Velásquez no seu lugar.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Bolívar. Sai Cauteruccio e entra Bruno Miranda.
30'
•
2ºTEMPO
Calleri cai no meio de campo alegando ter sido atingido no rosto por Melgar. Juiz manda o jogo seguir.
29'
•
2ºTEMPO
Falta de Danielzinho em cima de Saavedra no meio de campo.
28'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o time do Bolívar.
27'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon derruba Saavedra no meio de campo. Falta apontada.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Luciano também deixa o jogo para a entrada de Ferreira.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no São Paulo. Marcos Antônio sai e entra Danielzinho.
25'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar na Bolívia.
24'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
2ºTEMPO
Na base da empolgação e do apoio de sua torcida, Bolívar agora parte para o ataque buscando o gol da virada.
21'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação por parte da comissão e jogadores do São Paulo. Juiz vai ao banco brasileiro e expulsa Pedro Augusto, preparador físico do Tricolor.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! MELGAR! Uma paulada de fora da área. Rafael voa no canto esquerdo, toca na bola e ela bate na trave antes de estufar a rede do Tricolor. Empata o Bolívar.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!
19'
•
2ºTEMPO
BOA JOGADA! Marcos Antônio recebe pela esquerda de ataque e rola pra Luciano na área adversária. Ele finaliza na rede pelo lado de fora.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no São Paulo. Sai Iago e entra Wendell.
17'
•
2ºTEMPO
José Sagredo faz o cruzamento pela esquerda de ataque. Newton consegue fazer o corte.
16'
•
2ºTEMPO
Luciano vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta.
15'
•
2ºTEMPO
RAFAEEEL! Robson Matheus recebe na área paulista e chuta colocado. Rafael voa bonito e espalma pra escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Calleri escapa mais uma vez sozinho, dessa vez pelo lado direito de ataque. Ele cruza na direção de Luciano, mas exagera na força.
13'
•
2ºTEMPO
Só a equipe da casa joga nesses minutos iniciais de segundo tempo.
12'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez chuta forte de fora da área. Rafael salta, mas bola sai à esquerda do gol brasileiro.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Bolívar. Sai Jesús Sagredo e entra Batallini.
10'
•
2ºTEMPO
São Paulo se fecha todo no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
9'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio erra passe fácil pelo meio de campo e mandantes partem mais uma vez para o ataque.
8'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Bolívar.
7'
•
2ºTEMPO
Jesús Sagredo vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Arboleda se estica todo e faz bom corte.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Robson Matheus arranca pelo meio de campo e é puxado por Iago. Falta a amarelinho para o são paulino.
5'
•
2ºTEMPO
Iago recebe na área boliviana pela esquerda e arrisca o chute. Bola desvia em Melgar e bate na rede pelo lado de fora. Escanteio.
4'
•
2ºTEMPO
Calleri recebe completamente sozinho no campo de ataque e é obrigado a voltar toda a jogada.
3'
•
2ºTEMPO
UHHH! Luciano chuta firme de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda de Lampe.
2'
•
2ºTEMPO
Bola alçada do meio de campo para a área do São Paulo. Defesa do Tricolor consegue afastar.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Cruzamento da direita de ataque. Echeverría aparece bem na área visitante e manda de cabeça pela linha de fundo.
46'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Lentamente, São Paulo volta a trocar passes no meio de campo.
44'
•
1ºTEMPO
Iago recebe no fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Defesa da casa corta e manda um bico pra longe.
43'
•
1ºTEMPO
Lampe sai jogando errado com os pés e joga direto pra linha lateral.
42'
•
1ºTEMPO
Cobrança de esacnteio da equipe do Bolívar pela esquerda é forte demais. Zaga brasileira rebate e afasta.
41'
•
1ºTEMPO
Melgar chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
40'
•
1ºTEMPO
Tricolor começa a ceder campo aos mandantes, que ensaiam uma pressão.
39'
•
1ºTEMPO
Jesús Sagredo recebe na direita de ataque e cruza mal demais. Direto pra linha de fundo.
38'
•
1ºTEMPO
São Paulo troca passes no seu campo de defesa, agora com mais tranquilidade.
37'
•
1ºTEMPO
Rafael tenta fazer cera na cobrança de tiro de meta e juiz abre contagem. Essa é mais uma das regras da Copa aplicada. Passou de cinco segundos, escanteio para o adversário.
36'
•
1ºTEMPO
Cauteruccio tromba com Domingos Duarte no meio de campo e pede falta. Juizão manda o jogo seguir.
35'
•
1ºTEMPO
Asprilla avança pela direita de ataque e cruza. Domingos Duarte consegue fazer bom corte.
34'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio sofre falta de José Sagredo pela direita de campo.
33'
•
1ºTEMPO
São Paulo ganha novo escanteio, agora pela esquerda. Bolivianos conseguem cortar mais uma vez.
32'
•
1ºTEMPO
Iago cobra escanteio pela direita. Defesa mandante consegue afastar o perigo.
31'
•
1ºTEMPO
Mesmo com a altitude e a pressão da torcida adversãria, São Paulo consegue fazer um bom jogo até aqui e não passa praticamente nenhum sufoco.
30'
•
1ºTEMPO
Boa interceptação de carrinho de Pablo Maia no meio de campo. Posse com o São Paulo.
29'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon arranca pela direita de ataque e cruza. Arreaga corta e cede escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Vale lembrar que diversas regras utilizadas na Copa do Mundo passam a ser utilizadas nos demais torneios apesar dessa rodada, incluindo a reversão do lateral após cinco segundos.
28'
•
1ºTEMPO
Iago demora pra cobrar lateral pela ala esquerda de campo e árbitro reverte o lance.
27'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar na Bolívia.
26'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
25'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
24'
•
1ºTEMPO
Bolívar agora precisa correr atrás do prejuízo e se lança ao ataque.
23'
•
1ºTEMPO
Jesús Sagredo tenta responder rápido e cruza pela direita de ataque. Zaga visitante afasta pelo alto.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! ARBOLEDA! Após cobrança de escanteio da direita, Arboleda finaliza de cabeça e abre a contagem para o Tricolor.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
21'
•
1ºTEMPO
Dupla de zaga do Tricolor vai para a área boliviada no escanteio.
20'
•
1ºTEMPO
Ritmo do Bolívar diminui na partida e São Paulo começa a gostar do jogo.
19'
•
1ºTEMPO
Saavedra lança do meio de campo. Muita força. Pra ninguém.
18'
•
1ºTEMPO
Mesmo com ambiente desfavorável, Tricolor se mantém no ataque e luta por um bom resultado nesse jogo de ida.
17'
•
1ºTEMPO
Bolivianos parecem sentir a pressão e baixam suas linhas.
16'
•
1ºTEMPO
Time brasileiro cresce no jogo e começa a frequentar mais o campo de ataque.
15'
•
1ºTEMPO
O próprio Luciano cobra a falta. Bola desvia na barreira e sai em escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Luciano domina na entrada da área adversária, gira e sofre falta de Melgar.
13'
•
1ºTEMPO
Lançamento do meio de campo na direção de Asprilla no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio bobeia no meio de campo e perde a bola. Asprilla chuta de longe e bola sai com desvio em escanteio.
11'
•
1ºTEMPO
Tentativa de ataque de Asprilla pela direita. Domingos Duarte chega junto e faz o desarme limpo.
10'
•
1ºTEMPO
Equipe mandante fica mais com a bola, mas não leva perigo real ao gol de Rafael.
9'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez é derrubado por Pablo Maia próximo a entrada da área do Tricolor. Falta marcada.
8'
•
1ºTEMPO
Luciano arruma com carinho e arrisca de fora da área. Á direita do gol de Lampe.
7'
•
1ºTEMPO
São Paulo tenta esfriar o jogo e roda a bola no meio de campo.
6'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio ataca pela direita e cruza. Luciano raspa de cabeça e manda pela linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta arrancar pelo meio de campo, mas é parado com falta por Melgar.
4'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Após cobrança de escanteio da direita, Asprilla finaliza de cabeça no meio da área brasileira, com total liberdade. Pra fora.
3'
•
1ºTEMPO
Torcedor boliviano, feliz da vida com o momento de sua equipe, faz a festa nas arquibancadas empurrando o time.
2'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o time da casa. Equipes ainda em fase de estudos.
1'
•
1ºTEMPO
O Bolívar joga todo de azul. O São Paulo vem a campo de camisas listradas em vermelho, branco e preto e calções e meiões pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em La Paz.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Wilmar Roldán (COL), auxiliado por Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL).
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia, Newton, Bobadilla e Marcos Antônio; Luciano e Calleri.
PRÉ-JOGO
Bolívar escalado por Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Saavedra, Melgar, Pato Rodríguez e Robson Matheus; Asprilla e Cauteruccio.
PRÉ-JOGO
Os mandantes não terão nenhum desfalque e vêm com força máxima para o confronto. Os visitantes não contarão com Artur, Lucas e Rafael Toloi, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado brasileiro, o momento vivido é um dos piores dos últimos anos. O retrospecto dos últimos 15 jogos oficiais mostra isso: 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A equipe não sabe o que é vencer uma partida desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. A esperança é a mesma dos últimos compromissos: conquistar um bom resultado, ganhar moral e espantar de vez a fase ruim.
PRÉ-JOGO
Os bolivianos vivem bom momento na temporada e chegam empolgados para o confronto. Nas últimas 8 partidas oficiais, a equipe venceu 6, sem contar que ocupam a segunda colocação no Campeonato Boliviano. O grande objetivo é, com o apoio dos seus torcedores, conquistarem um bom resultado nessa partida de ida, em casa, levando alguma vantagem para o jogo de volta, no Brasil.
PRÉ-JOGO
Los Celestes, que vieram da Libertadores após terem terminado na terceira posição do seu grupo e serem eliminados, jogaram uma fase de playoffs contra o Grêmio para chegarem até as oitavas. A equipe venceu os dois jogos contra os gaúchos, sendo 3x2 em La Paz e 1x0 no Rio Grande do Sul. O Tricolor se garantiu diretamente nessa fase da competição ao terminar com a primeira colocação do seu grupo.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Bolívar venceu 1, o São Paulo levou a melhor em 2 oportunidades, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Bolívar e São Paulo, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Alejandro Restrepo
TECNICO
Carlos Lampe
Goleiro
Jesús Sagredo
Defesa
Xavier Arreaga
Defesa
Santiago Echeverría
Defesa
José Sagredo
Defesa
Erwin Saavedra
Meio-Campo
Carlos Melgar
Meio-Campo
Pato Rodríguez
Atacante
Robson Matheus
Meio-Campo
Dairon Asprilla
Atacante
Martin Cauteruccio
Atacante
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Lucas Ramon
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Domingos Duarte
Defesa
Iago
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Newton
Meio-Campo
Damián Bobadilla
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Wilmar Roldán (COL)
ÁRBITRO
Alexander Guzmán (COL)
ASSISTENTE
Roberto Padilla (COL)
ASSISTENTE
Carlos Ortega (COL)
QUARTO ÁRBITRO