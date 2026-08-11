Pelo lado brasileiro, o momento vivido é um dos piores dos últimos anos. O retrospecto dos últimos 15 jogos oficiais mostra isso: 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A equipe não sabe o que é vencer uma partida desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. A esperança é a mesma dos últimos compromissos: conquistar um bom resultado, ganhar moral e espantar de vez a fase ruim.