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encerrado
Hernando Siles La Paz, Bolívia
Bolívar Bolívar
1 × 1
São Paulo São Paulo

Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 11/0821h30

Minuto a Minuto: Bolívar X São Paulo - 11/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Bolívar e São Paulo ficam no empate de 1x1 em La Paz. Decisão será no jogo de volta, no Morumbi.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Buta por agarrar Jhon Velásquez no meio de campo.

bola

49'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Mais um canudo de Melgar de fora da área. Dessa vez ele carimba o travessão de Rafael.

bola

49'

2ºTEMPO

Jhon Velásquez vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Domingos Duarte faz bom corte pelo alto.

bola

48'

2ºTEMPO

Buta lança da direita de sua defesa pra Cauly no meio de campo, mas ele erra o domínio e perde a posse de bola.

bola

47'

2ºTEMPO

Inteiro fechado na defesa o time do São Paulo, tentando garantir esse importante empate fora de casa.

bola

46'

2ºTEMPO

Cansaço é visível nas duas equipes nesses instantes finais de jogo.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Cobrança rápida de escanteio pela esquerda da equipe da casa. Calleri ajuda a defesa e faz o corte.

bola

43'

2ºTEMPO

Batallini cruza pela direita de ataque. Buta faz o corte do lado oposto e cede escanteio.

bola

42'

2ºTEMPO

Asprilla tenta jogada com Batallini no ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

41'

2ºTEMPO

Ferreira arranca pelo meio, deixa com Cauly e o companheiro erra o passe de volta.

bola

40'

2ºTEMPO

Ritmo da partida cai nesse momento, mas Bolívar busca mais o ataque. São Paulo parece satisfeito com o empate.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Saavedra vai descansar e vem Ervin Vaca no seu lugar.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bolívar também faz suas últimas duas trocas. Sai Robson Matheus e entra Billy Arce.

bola

38'

2ºTEMPO

Pablo Maia chuta de fora da área, pega mal demais na bola e manda pra fora do gol.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Ramon vai embora e entra Buta.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Bobadilla e entra Cauly.

bola

36'

2ºTEMPO

Ferreira limpa dois marcadores no ataque pela esquerda, carrega para o meio e tenta tabela com Bobadilla. Defesa boliviana intercepta.

bola

35'

2ºTEMPO

Wendell erra passe pra Ferreira no meio de campo e posse volta ao Bolívar.

bola

34'

2ºTEMPO

Asprilla chuta forte de fora da área e manda direto pra linha de fundo.

bola

33'

2ºTEMPO

Ferreira derruba no Robson Matheus no meio de campo. Falta assinalada.

bola

32'

2ºTEMPO

Busca espaços no ataque a equipe da casa, rodando de um lado para o outro e tentando abrir a defesa do Tricolor.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pato Rodríguez vai embora e entra Jhon Velásquez no seu lugar.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Bolívar. Sai Cauteruccio e entra Bruno Miranda.

bola

30'

2ºTEMPO

Calleri cai no meio de campo alegando ter sido atingido no rosto por Melgar. Juiz manda o jogo seguir.

bola

29'

2ºTEMPO

Falta de Danielzinho em cima de Saavedra no meio de campo.

bola

28'

2ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o time do Bolívar.

bola

27'

2ºTEMPO

Lucas Ramon derruba Saavedra no meio de campo. Falta apontada.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Luciano também deixa o jogo para a entrada de Ferreira.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no São Paulo. Marcos Antônio sai e entra Danielzinho.

bola

25'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar na Bolívia.

bola

24'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

2ºTEMPO

Na base da empolgação e do apoio de sua torcida, Bolívar agora parte para o ataque buscando o gol da virada.

bola

21'

2ºTEMPO

Muita reclamação por parte da comissão e jogadores do São Paulo. Juiz vai ao banco brasileiro e expulsa Pedro Augusto, preparador físico do Tricolor.

gol

20'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! MELGAR! Uma paulada de fora da área. Rafael voa no canto esquerdo, toca na bola e ela bate na trave antes de estufar a rede do Tricolor. Empata o Bolívar.

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!

bola

19'

2ºTEMPO

BOA JOGADA! Marcos Antônio recebe pela esquerda de ataque e rola pra Luciano na área adversária. Ele finaliza na rede pelo lado de fora.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no São Paulo. Sai Iago e entra Wendell.

bola

17'

2ºTEMPO

José Sagredo faz o cruzamento pela esquerda de ataque. Newton consegue fazer o corte.

bola

16'

2ºTEMPO

Luciano vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta.

bola

15'

2ºTEMPO

RAFAEEEL! Robson Matheus recebe na área paulista e chuta colocado. Rafael voa bonito e espalma pra escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Calleri escapa mais uma vez sozinho, dessa vez pelo lado direito de ataque. Ele cruza na direção de Luciano, mas exagera na força.

bola

13'

2ºTEMPO

Só a equipe da casa joga nesses minutos iniciais de segundo tempo.

bola

12'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez chuta forte de fora da área. Rafael salta, mas bola sai à esquerda do gol brasileiro.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Bolívar. Sai Jesús Sagredo e entra Batallini.

bola

10'

2ºTEMPO

São Paulo se fecha todo no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

9'

2ºTEMPO

Marcos Antônio erra passe fácil pelo meio de campo e mandantes partem mais uma vez para o ataque.

bola

8'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Bolívar.

bola

7'

2ºTEMPO

Jesús Sagredo vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Arboleda se estica todo e faz bom corte.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Robson Matheus arranca pelo meio de campo e é puxado por Iago. Falta a amarelinho para o são paulino.

bola

5'

2ºTEMPO

Iago recebe na área boliviana pela esquerda e arrisca o chute. Bola desvia em Melgar e bate na rede pelo lado de fora. Escanteio.

bola

4'

2ºTEMPO

Calleri recebe completamente sozinho no campo de ataque e é obrigado a voltar toda a jogada.

bola

3'

2ºTEMPO

UHHH! Luciano chuta firme de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda de Lampe.

bola

2'

2ºTEMPO

Bola alçada do meio de campo para a área do São Paulo. Defesa do Tricolor consegue afastar.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

PRA FORA! Cruzamento da direita de ataque. Echeverría aparece bem na área visitante e manda de cabeça pela linha de fundo.

bola

46'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Lentamente, São Paulo volta a trocar passes no meio de campo.

bola

44'

1ºTEMPO

Iago recebe no fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Defesa da casa corta e manda um bico pra longe.

bola

43'

1ºTEMPO

Lampe sai jogando errado com os pés e joga direto pra linha lateral.

bola

42'

1ºTEMPO

Cobrança de esacnteio da equipe do Bolívar pela esquerda é forte demais. Zaga brasileira rebate e afasta.

bola

41'

1ºTEMPO

Melgar chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

40'

1ºTEMPO

Tricolor começa a ceder campo aos mandantes, que ensaiam uma pressão.

bola

39'

1ºTEMPO

Jesús Sagredo recebe na direita de ataque e cruza mal demais. Direto pra linha de fundo.

bola

38'

1ºTEMPO

São Paulo troca passes no seu campo de defesa, agora com mais tranquilidade.

bola

37'

1ºTEMPO

Rafael tenta fazer cera na cobrança de tiro de meta e juiz abre contagem. Essa é mais uma das regras da Copa aplicada. Passou de cinco segundos, escanteio para o adversário.

bola

36'

1ºTEMPO

Cauteruccio tromba com Domingos Duarte no meio de campo e pede falta. Juizão manda o jogo seguir.

bola

35'

1ºTEMPO

Asprilla avança pela direita de ataque e cruza. Domingos Duarte consegue fazer bom corte.

bola

34'

1ºTEMPO

Marcos Antônio sofre falta de José Sagredo pela direita de campo.

bola

33'

1ºTEMPO

São Paulo ganha novo escanteio, agora pela esquerda. Bolivianos conseguem cortar mais uma vez.

bola

32'

1ºTEMPO

Iago cobra escanteio pela direita. Defesa mandante consegue afastar o perigo.

bola

31'

1ºTEMPO

Mesmo com a altitude e a pressão da torcida adversãria, São Paulo consegue fazer um bom jogo até aqui e não passa praticamente nenhum sufoco.

bola

30'

1ºTEMPO

Boa interceptação de carrinho de Pablo Maia no meio de campo. Posse com o São Paulo.

bola

29'

1ºTEMPO

Lucas Ramon arranca pela direita de ataque e cruza. Arreaga corta e cede escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Vale lembrar que diversas regras utilizadas na Copa do Mundo passam a ser utilizadas nos demais torneios apesar dessa rodada, incluindo a reversão do lateral após cinco segundos.

bola

28'

1ºTEMPO

Iago demora pra cobrar lateral pela ala esquerda de campo e árbitro reverte o lance.

bola

27'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar na Bolívia.

bola

26'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

24'

1ºTEMPO

Bolívar agora precisa correr atrás do prejuízo e se lança ao ataque.

bola

23'

1ºTEMPO

Jesús Sagredo tenta responder rápido e cruza pela direita de ataque. Zaga visitante afasta pelo alto.

gol

22'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! ARBOLEDA! Após cobrança de escanteio da direita, Arboleda finaliza de cabeça e abre a contagem para o Tricolor.

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

21'

1ºTEMPO

Dupla de zaga do Tricolor vai para a área boliviada no escanteio.

bola

20'

1ºTEMPO

Ritmo do Bolívar diminui na partida e São Paulo começa a gostar do jogo.

bola

19'

1ºTEMPO

Saavedra lança do meio de campo. Muita força. Pra ninguém.

bola

18'

1ºTEMPO

Mesmo com ambiente desfavorável, Tricolor se mantém no ataque e luta por um bom resultado nesse jogo de ida.

bola

17'

1ºTEMPO

Bolivianos parecem sentir a pressão e baixam suas linhas.

bola

16'

1ºTEMPO

Time brasileiro cresce no jogo e começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

15'

1ºTEMPO

O próprio Luciano cobra a falta. Bola desvia na barreira e sai em escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Luciano domina na entrada da área adversária, gira e sofre falta de Melgar.

bola

13'

1ºTEMPO

Lançamento do meio de campo na direção de Asprilla no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Marcos Antônio bobeia no meio de campo e perde a bola. Asprilla chuta de longe e bola sai com desvio em escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

Tentativa de ataque de Asprilla pela direita. Domingos Duarte chega junto e faz o desarme limpo.

bola

10'

1ºTEMPO

Equipe mandante fica mais com a bola, mas não leva perigo real ao gol de Rafael.

bola

9'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez é derrubado por Pablo Maia próximo a entrada da área do Tricolor. Falta marcada.

bola

8'

1ºTEMPO

Luciano arruma com carinho e arrisca de fora da área. Á direita do gol de Lampe.

bola

7'

1ºTEMPO

São Paulo tenta esfriar o jogo e roda a bola no meio de campo.

bola

6'

1ºTEMPO

Marcos Antônio ataca pela direita e cruza. Luciano raspa de cabeça e manda pela linha de fundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Calleri tenta arrancar pelo meio de campo, mas é parado com falta por Melgar.

bola

4'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Após cobrança de escanteio da direita, Asprilla finaliza de cabeça no meio da área brasileira, com total liberdade. Pra fora.

bola

3'

1ºTEMPO

Torcedor boliviano, feliz da vida com o momento de sua equipe, faz a festa nas arquibancadas empurrando o time.

bola

2'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o time da casa. Equipes ainda em fase de estudos.

bola

1'

1ºTEMPO

O Bolívar joga todo de azul. O São Paulo vem a campo de camisas listradas em vermelho, branco e preto e calções e meiões pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em La Paz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Wilmar Roldán (COL), auxiliado por Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia, Newton, Bobadilla e Marcos Antônio; Luciano e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bolívar escalado por Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Saavedra, Melgar, Pato Rodríguez e Robson Matheus; Asprilla e Cauteruccio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes não terão nenhum desfalque e vêm com força máxima para o confronto. Os visitantes não contarão com Artur, Lucas e Rafael Toloi, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado brasileiro, o momento vivido é um dos piores dos últimos anos. O retrospecto dos últimos 15 jogos oficiais mostra isso: 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A equipe não sabe o que é vencer uma partida desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. A esperança é a mesma dos últimos compromissos: conquistar um bom resultado, ganhar moral e espantar de vez a fase ruim.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os bolivianos vivem bom momento na temporada e chegam empolgados para o confronto. Nas últimas 8 partidas oficiais, a equipe venceu 6, sem contar que ocupam a segunda colocação no Campeonato Boliviano. O grande objetivo é, com o apoio dos seus torcedores, conquistarem um bom resultado nessa partida de ida, em casa, levando alguma vantagem para o jogo de volta, no Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Los Celestes, que vieram da Libertadores após terem terminado na terceira posição do seu grupo e serem eliminados, jogaram uma fase de playoffs contra o Grêmio para chegarem até as oitavas. A equipe venceu os dois jogos contra os gaúchos, sendo 3x2 em La Paz e 1x0 no Rio Grande do Sul. O Tricolor se garantiu diretamente nessa fase da competição ao terminar com a primeira colocação do seu grupo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Bolívar venceu 1, o São Paulo levou a melhor em 2 oportunidades, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Bolívar e São Paulo, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

Bolívar BLV

  • Alejandro Restrepo

    TECNICO

  • Carlos Lampe

    Goleiro

  • Jesús Sagredo

    Defesa

  • Xavier Arreaga

    Defesa

  • Santiago Echeverría

    Defesa

  • José Sagredo

    Defesa

  • Erwin Saavedra

    Meio-Campo

  • Carlos Melgar

    Meio-Campo

  • Pato Rodríguez

    Atacante

  • Robson Matheus

    Meio-Campo

  • Dairon Asprilla

    Atacante

  • Martin Cauteruccio

    Atacante

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Lucas Ramon

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Iago

    Defesa

  • Pablo Maia

    Meio-Campo

  • Newton

    Meio-Campo

  • Damián Bobadilla

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • Luciano

    Atacante

  • Jonathan Calleri

    Atacante

  • Wilmar Roldán (COL)

    ÁRBITRO

  • Alexander Guzmán (COL)

    ASSISTENTE

  • Roberto Padilla (COL)

    ASSISTENTE

  • Carlos Ortega (COL)

    QUARTO ÁRBITRO

Bolívar BLV
São Paulo SPA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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