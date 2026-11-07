Terceiro Lugarª RODADA • Copa Libertadores Feminina 2026
Sábado, 31/10•17h
Minuto a Minuto: Olimpia Feminino X Santa Fe Feminino - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! J. Ortegon marca. Assistência de I. Diaz.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! D. Garavito marca. Assistência de I. Diaz.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Torres, entra F. Graterol.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Gonzalez, entra K. Hernandez.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai M. Z. Mussi Aquino, entra V. Ucedo.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai C. Motta, entra I. Diaz.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai E. Burgos, entra J. Gonzalez.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai M. Valdez, entra N. Miranda.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai A. Pereira, entra G. Garay.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai G. Huertas, entra J. Ortegon.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! M. Ortiz marca. Assistência de M. Z. Mussi Aquino.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai N. Gutierrez, entra C. Cordero.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! A. Pereira marca. Assistência de E. Burgos.
25'
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1ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! T. Riso marca. Assistência de E. Burgos.
23'
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1ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! M. Zamorano marca. Assistência de T. Marcano.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! M. Zamorano marca. Assistência de W. Cabrera.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Olimpia Feminino x Santa Fe Feminino!
Omar Ramirez
TECNICO