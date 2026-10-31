Terceiro Lugarª RODADA • Copa Libertadores Feminina 2026
Sexta-feira, 30/10•17h
Minuto a Minuto: Santa Fe Feminino X Olimpia Feminino - 30/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! Laura Daniela Garavito Perdomo marca. Assistência de Isabella Díaz.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Mussi, entra Victoria Aramí Ucedo Alegre.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai M. Gonzalez, entra Karen Daniela Hernández Bejarano.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai Maria Torres, entra F. Graterol.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai Cristina Motta Chavarro, entra Isabella Díaz.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai A. Rodas, entra Griselda Garay.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Valdez, entra Natalia Miranda Martínez.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai E. Cartaman, entra J. Sanguina.
13'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Mariana Zamorano Cortes (Olimpia Feminino) é expulso.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mariana Zamorano Cortes (Olimpia Feminino).
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Olimpia Feminino: sai A. Huertas, entra Juana Ortegon.
4'
•
2ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! Milagros Luján Ortiz Olmedo marca. Assistência de M. Mussi.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Santa Fe Feminino: sai Nairelis Gutiérrez, entra Carmen Alicia Cordero Petro.
42'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Maria Torres (Olimpia Feminino).
40'
•
1ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! A. Rodas marca. Assistência de E. Cartaman.
33'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Omar Antonio Ramírez Rengifo (Olimpia Feminino).
25'
•
1ºTEMPO
Gol do Santa Fe Feminino! Tania Riso marca. Assistência de E. Cartaman.
23'
•
1ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! Mariana Zamorano Cortes marca. Assistência de Tahicelis Susana Marcano Vargas.
19'
•
1ºTEMPO
Gol do Olimpia Feminino! Mariana Zamorano Cortes marca. Assistência de W. Cabrera.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Santa Fe Feminino x Olimpia Feminino!