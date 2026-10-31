🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
encerrado
Estadio El Campin Bogota
Santa Fe Feminino Santa Fe Feminino
4 × 3
Olimpia Feminino Olimpia Feminino

Terceiro Lugarª RODADA • Copa Libertadores Feminina 2026

Sexta-feira, 30/1017h

Minuto a Minuto: Santa Fe Feminino X Olimpia Feminino - 30/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Olimpia Feminino! Laura Daniela Garavito Perdomo marca. Assistência de Isabella Díaz.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Mussi, entra Victoria Aramí Ucedo Alegre.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Olimpia Feminino: sai M. Gonzalez, entra Karen Daniela Hernández Bejarano.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Olimpia Feminino: sai Maria Torres, entra F. Graterol.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Olimpia Feminino: sai Cristina Motta Chavarro, entra Isabella Díaz.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Fe Feminino: sai A. Rodas, entra Griselda Garay.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Fe Feminino: sai M. Valdez, entra Natalia Miranda Martínez.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Fe Feminino: sai E. Cartaman, entra J. Sanguina.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Mariana Zamorano Cortes (Olimpia Feminino) é expulso.

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mariana Zamorano Cortes (Olimpia Feminino).

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no Olimpia Feminino: sai A. Huertas, entra Juana Ortegon.

inicio

4'

2ºTEMPO

Gol do Santa Fe Feminino! Milagros Luján Ortiz Olmedo marca. Assistência de M. Mussi.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Santa Fe Feminino: sai Nairelis Gutiérrez, entra Carmen Alicia Cordero Petro.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Maria Torres (Olimpia Feminino).

inicio

40'

1ºTEMPO

Gol do Santa Fe Feminino! A. Rodas marca. Assistência de E. Cartaman.

bola

33'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Omar Antonio Ramírez Rengifo (Olimpia Feminino).

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Santa Fe Feminino! Tania Riso marca. Assistência de E. Cartaman.

inicio

23'

1ºTEMPO

Gol do Olimpia Feminino! Mariana Zamorano Cortes marca. Assistência de Tahicelis Susana Marcano Vargas.

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Olimpia Feminino! Mariana Zamorano Cortes marca. Assistência de W. Cabrera.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Santa Fe Feminino x Olimpia Feminino!

Santa Fe Feminino SAN
Olimpia Feminino OLI
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).