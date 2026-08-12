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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
1 × 1
Cerro Porteño Cerro Porteño

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quarta-feira, 12/0819h

Minuto a Minuto: Palmeiras X Cerro Porteño - 12/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Nubank Parque! Tudo igual para Palmeiras e Cerro Porteño. A decisão da vaga fica para a próxima semana no Paraguai, quem vencer avança para as quartas de final da Libertadores.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Bobadilla.

gol

46'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CERRO PORTEÑO!!! Jonatán Torres faz o cruzamento rasteiro, Vegetti não toca na bola e Carlos Miguel falha. Empate dos paraguaios!

bola

45'

2ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Outra mudança paraguaia, com a saída de Fabricio Domínguez e em campo Aliseda.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor do gol, Flaco López deixa o campo para entrada de Gómez.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta em Lucas Evangelista, Morel recebe o cartão amarelo.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Murilo vai a linha de fundo e cruza, a zaga tira parcial e Marlon Freitas pega o rebote, o meia ajeita de cabeça para Flaco abrir o placar!

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Vitor Roque é substituído por Lucas Evangelista.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Anderson esta na vaga de Allan.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Três mudanças no Verdão, primeiro sai Arias e vem Sosa.

vermelho

26'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! Andreas Pereira atinge Klimowicz e o juiz aplica o cartão vermelho direto. Palmeiras com dez em campo.

bola

25'

2ºTEMPO

NÃO VALEU!!! Benitez ganha de Murilo dentro da área e bate na saída de Carlos Miguel para fazer o gol! Porém, o VAR corrige a marcação e anula o gol.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Abel troca Martinez por Arthur.

bola

21'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Klimowicz substitui Gamarra.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A mudança no Cerro tem Benitez na vaga de Chaparro.

bola

13'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Allan carrega pela direita e cruza rasteiro, Arias entra sozinho na área e chuta para fora!

amarelo

12'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cañete evita o contra-ataque com a falta e é punido com o cartão.

substituicao

7'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no Cerro, vem Jonatan Torres e sai Dominguez.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
As equipes retornam com a mesma formação. Chaparro leva o amarelo por falta.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Dominguez comete a falta dura em Vitor Roque e recebe o cartão amarelo.

bola

38'

1ºTEMPO

Andreas Pereira cobra falta na área, Barboza desvia de cabeça e manda para fora.

bola

32'

1ºTEMPO

Vitor Roque toca para Allan na entrada da área, o meia erra na devolução e a bola sai em tiro de meta.

bola

31'

1ºTEMPO

ESPAAALMA!!! Após a cobrança de córner na grande área, Vitor Roque pega a sobra e finaliza para defesa de Roffo!

bola

29'

1ºTEMPO

Allan ganha o escanteio para o Verdão.

bola

22'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

14'

1ºTEMPO

ROFFO! Allan puxa da direita para o meio e bate colocado de canhota, o goleiro vai no canto para fazer a defesa!

bola

14'

1ºTEMPO

ROFFO! Allan puxa da direita para o meio e bate colocado de canhota, o goleiro vai no canto para fazer a defesa!

bola

11'

1ºTEMPO

OPA! Morel rouba a bola de Murilo no meio campo e avança sozinho até a grande área, ele tenta a finta no goleiro Carlos Miguel e cai pedindo pênalti. Árbitro manda seguir e nada marca.

bola

7'

1ºTEMPO

Flaco encontra Arias pela esquerda e o auxiliar sobe a bandeira, impedimento do colombiano.

bola

6'

1ºTEMPO

Chaparro exagera na força no levantamento e a bola sai pela linha de fundo.

bola

4'

1ºTEMPO

Allan faz o arremate de fora da área e manda direto nas mãos de Roffo.

bola

2'

1ºTEMPO

UUHH!! Vitor Roque é acionado no ataque, toca fraquinho na saída do goleiro e a zaga paraguaia faz o corte na pequena área.

bola

1'

1ºTEMPO

O uruguaio Gustavo Tejera é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial da Conmebol, vai começar o jogo na capital paulista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Abel Ferreira confirma o retorno da dupla Flaco Lopez e Vitor Roque no ataque titular.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos, e o Cerro saiu com a primeira colocação após um empate no Paraguai e a vitória no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa noite! A partir das 19h, siga as emoções de Cerro Porteño x Palmeiras pelo primeir jogo das oitavas de final da Copa Libertadores 2026.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Alexander Barboza

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Emiliano Martínez

    Meio-Campo

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • Allan

    Meio-Campo

  • Flaco López

    Atacante

  • Vitor Roque

    Atacante

Cerro Porteño CRP

  • Ariel Holan

    TECNICO

  • Manuel Roffo

    Goleiro

  • Lucas Quintana

    Defesa

  • Gustavo Velázquez

    Defesa

  • Alexis Cañete

    Defesa

  • Fabricio Domínguez

    Defesa

  • Marcelo Chaparro

    Defesa

  • Jorge Morel

    Meio-Campo

  • Ariel Gamarra

    Meio-Campo

  • Cesar Bobadilla

    Meio-Campo

  • Cecilio Domínguez

    Atacante

  • Pablo Vegetti

    Atacante

  • Gustavo Tejera (URU)

    ÁRBITRO

  • Nicolás Taran (URU)

    ASSISTENTE

  • Carlos Barreiro (URU)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
Cerro Porteño CRP

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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