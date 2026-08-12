Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quarta-feira, 12/08•19h
Minuto a Minuto: Palmeiras X Cerro Porteño - 12/08/2026
52'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Nubank Parque! Tudo igual para Palmeiras e Cerro Porteño. A decisão da vaga fica para a próxima semana no Paraguai, quem vencer avança para as quartas de final da Libertadores.
49'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Bobadilla.
46'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CERRO PORTEÑO!!! Jonatán Torres faz o cruzamento rasteiro, Vegetti não toca na bola e Carlos Miguel falha. Empate dos paraguaios!
45'
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2ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
43'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Outra mudança paraguaia, com a saída de Fabricio Domínguez e em campo Aliseda.
42'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor do gol, Flaco López deixa o campo para entrada de Gómez.
39'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta em Lucas Evangelista, Morel recebe o cartão amarelo.
37'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Murilo vai a linha de fundo e cruza, a zaga tira parcial e Marlon Freitas pega o rebote, o meia ajeita de cabeça para Flaco abrir o placar!
35'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Vitor Roque é substituído por Lucas Evangelista.
34'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Anderson esta na vaga de Allan.
33'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Três mudanças no Verdão, primeiro sai Arias e vem Sosa.
26'
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2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! Andreas Pereira atinge Klimowicz e o juiz aplica o cartão vermelho direto. Palmeiras com dez em campo.
25'
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2ºTEMPO
NÃO VALEU!!! Benitez ganha de Murilo dentro da área e bate na saída de Carlos Miguel para fazer o gol! Porém, o VAR corrige a marcação e anula o gol.
22'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Abel troca Martinez por Arthur.
21'
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2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
15'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Klimowicz substitui Gamarra.
14'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A mudança no Cerro tem Benitez na vaga de Chaparro.
13'
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2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Allan carrega pela direita e cruza rasteiro, Arias entra sozinho na área e chuta para fora!
12'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cañete evita o contra-ataque com a falta e é punido com o cartão.
7'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no Cerro, vem Jonatan Torres e sai Dominguez.
3'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! As equipes retornam com a mesma formação. Chaparro leva o amarelo por falta.
0'
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2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
39'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Dominguez comete a falta dura em Vitor Roque e recebe o cartão amarelo.
38'
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1ºTEMPO
Andreas Pereira cobra falta na área, Barboza desvia de cabeça e manda para fora.
32'
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1ºTEMPO
Vitor Roque toca para Allan na entrada da área, o meia erra na devolução e a bola sai em tiro de meta.
31'
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1ºTEMPO
ESPAAALMA!!! Após a cobrança de córner na grande área, Vitor Roque pega a sobra e finaliza para defesa de Roffo!
29'
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1ºTEMPO
Allan ganha o escanteio para o Verdão.
22'
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1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
14'
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1ºTEMPO
ROFFO! Allan puxa da direita para o meio e bate colocado de canhota, o goleiro vai no canto para fazer a defesa!
14'
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1ºTEMPO
ROFFO! Allan puxa da direita para o meio e bate colocado de canhota, o goleiro vai no canto para fazer a defesa!
11'
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1ºTEMPO
OPA! Morel rouba a bola de Murilo no meio campo e avança sozinho até a grande área, ele tenta a finta no goleiro Carlos Miguel e cai pedindo pênalti. Árbitro manda seguir e nada marca.
7'
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1ºTEMPO
Flaco encontra Arias pela esquerda e o auxiliar sobe a bandeira, impedimento do colombiano.
6'
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1ºTEMPO
Chaparro exagera na força no levantamento e a bola sai pela linha de fundo.
4'
•
1ºTEMPO
Allan faz o arremate de fora da área e manda direto nas mãos de Roffo.
2'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Vitor Roque é acionado no ataque, toca fraquinho na saída do goleiro e a zaga paraguaia faz o corte na pequena área.
1'
•
1ºTEMPO
O uruguaio Gustavo Tejera é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial da Conmebol, vai começar o jogo na capital paulista.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Abel Ferreira confirma o retorno da dupla Flaco Lopez e Vitor Roque no ataque titular.
PRÉ-JOGO
As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos, e o Cerro saiu com a primeira colocação após um empate no Paraguai e a vitória no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! A partir das 19h, siga as emoções de Cerro Porteño x Palmeiras pelo primeir jogo das oitavas de final da Copa Libertadores 2026.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Alexander Barboza
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Joaquín Piquerez
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Allan
Meio-Campo
Flaco López
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Ariel Holan
TECNICO
Manuel Roffo
Goleiro
Lucas Quintana
Defesa
Gustavo Velázquez
Defesa
Alexis Cañete
Defesa
Fabricio Domínguez
Defesa
Marcelo Chaparro
Defesa
Jorge Morel
Meio-Campo
Ariel Gamarra
Meio-Campo
Cesar Bobadilla
Meio-Campo
Cecilio Domínguez
Atacante
Pablo Vegetti
Atacante
Gustavo Tejera (URU)
ÁRBITRO
Nicolás Taran (URU)
ASSISTENTE
Carlos Barreiro (URU)
ASSISTENTE