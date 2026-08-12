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encerrado
Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
1 × 1
Flamengo Flamengo

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quarta-feira, 12/0821h30

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Flamengo - 12/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! Pela Libertadores da América, Cruzeiro e Flamengo não saem do zero e definem a vaga no Rio.

bola

48'

2ºTEMPO

Isolado, Kaio conduz a bola entre três marcadores até ser desarmado na área.

bola

46'

2ºTEMPO

Gérson chama tabela com Matheus Pereira para entrar na área, chega dividindo com Pulgar e força um contato.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Matheus Pereira recebe cruzamento de João Costa, dá uma casquinha e a bola sai raspando a trave.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Flamengo: Plata sai, entra Varela.

bola

42'

2ºTEMPO

Carrascal aproveita sobra de cruzamento da direita, chuta forte e vê Otávio fazer ótima defesa. t

bola

41'

2ºTEMPO

João Costa sai fazendo fila pela direita, passa por três e acaba desarmado em seguida por Jorginho.

bola

40'

2ºTEMPO

Finalizações: Cruzeiro 5x7 Flamengo.

bola

39'

2ºTEMPO

Cruzeiro tenta escapar em contragolpe puxado por Kenji e Kaio Jorge. Ayrton Lucas recompõe rapidamente e intercepta a jogada da dupla.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Flamengo: Samuel Lino sai, entra Carrascal.

bola

36'

2ºTEMPO

Carrascal será o próximo reforço do Flamengo.

bola

35'

2ºTEMPO

Matheus Pereira gira na área contra dois, força contato com Lucas Paquetá e cai pedindo pênalti.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Matheus Henrique sai para a entrada de Zé Lucas.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Cruzeiro: Arroyo sai, entra João Costa...

bola

30'

2ºTEMPO

Emerson Royal domina nas costas da marcação, chuta com a bola no ar para ótima defesa de Otávio, mas o lateral estava impedido.

bola

29'

2ºTEMPO

Cruzeiro prepara duas substituições.

bola

28'

2ºTEMPO

Flamengo troca passes sob vaias da torcida mineira.

bola

25'

2ºTEMPO

Pedro recua até o meio-campo para participar da troca de passes do Flamengo.

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para o técnico Artur Jorge por reclamação.

bola

23'

2ºTEMPO

Parada técnica para hidratação dos jogadores.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!!! Ayrton Lucas cobra falta para a confusão na área, Léo Ortiz testa com força no travessão e Lucas Paquetá empata no primeiro toque.

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Fabrício Bruno recebe cartão amarelo por falta em Pedro.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Arrascaeta deixa o campo para a entrada de Lucas Paquetá.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla substituição do Flamengo: Bruno Henrique sai, entra Pedro...

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Cruzeiro: Wesley sai, entra Kenji.

bola

17'

2ºTEMPO

Ayrton Lucas ganha sobra na frente da área e ajeita para chute de perna direita. Otávio defende em dois tempos.

bola

16'

2ºTEMPO

Flamengo trabalha a bola no meio-campo e busca o gol de empate no Mineirão.

bola

15'

2ºTEMPO

Kaio Jorge gira no meio-campo e sofre falta cometida por Léo Pereira.

bola

14'

2ºTEMPO

Passes errados: Cruzeiro 23x27 Flamengo.

bola

13'

2ºTEMPO

Jorginho ajeita para o chute colocado na frente da área e põe para trabalhar o goleiro Otávio.

bola

12'

2ºTEMPO

Wesley domina cruzamento da direita, mata de peito e chuta bloqueado por Emerson Royal.

bola

9'

2ºTEMPO

Cruzamento de Rojas para a segunda trave, Kaio Jorge chega segundos atrasado e não consegue desviar.

bola

8'

2ºTEMPO

Gol de Arroyo incendeia o Mineirão.

gol

7'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!! Arroyo domina na linha de fundo, quase sem ângulo, corta a marcação de Samuel Lino e chuta com curva por cima de Rossi para acertar a gaveta.

bola

6'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Emerson Royal força contato diante de Wesley. O árbitro só marca tiro de meta para o Cruzeiro.

bola

4'

2ºTEMPO

Cruzamento de Matheus Pereira pela direita é cortado de cabeça por Emerson Royal.

bola

3'

2ºTEMPO

Samuel Lino ajeita na entrada da área. Pulgar chuta longe do gol defendido por Otávio.

bola

2'

2ºTEMPO

Matheus Henrique busca a bola entre os zagueiros e acelera a saída ao ataque do Cruzeiro.

bola

1'

2ºTEMPO

Samuel Lino domina lançamento com o peito e emenda um chute que desvia na defesa e sai à esquerda do alvo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Mineirão! Cruzeiro e Flamengo estão empatando pela Libertadores da América.

bola

47'

1ºTEMPO

Cruzamento de Emerson Royal pela direita é afastado por Matheus Henrique.

bola

46'

1ºTEMPO

Ligação direta de Léo Ortiz passa por Bruno Henrique e sobra na área para o goleiro Otávio.

bola

45'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Plata. Atacante do Equador levou a pior em dividida com Rojas.

bola

44'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Pulgar explode nas pernas de Gérson.

bola

41'

1ºTEMPO

Pulgar abre o placar com chute de fora da área, mas o jogo já estava parado com falta em Matheus Pereira.

bola

40'

1ºTEMPO

Cruzamento de Matheus Pereira atravessa toda a área, ninguém aparece para desviar e a bola sai em tiro de meta.

bola

39'

1ºTEMPO

William tenta invadir a área, mas fica preso na marcação de Ayrton Lucas.

bola

38'

1ºTEMPO

William tabela com Arroyo no apoio pela direita, recebe a devolução na linha de fundo e cruza para corte de cabeça de Léo Pereira.

bola

37'

1ºTEMPO

Samuel Lino domina passe já ajeitando para a perna direita e chuta travado pela defesa do Cruzeiro.

bola

35'

1ºTEMPO

Gérson rouba a bola no campo de defesa e tenta sair jogando e vê Jorginho recuperar a posse para o Flamengo.

bola

34'

1ºTEMPO

Arrascaeta rouba a bola dos pés de Matheus Henrique, ajeita para a entrada da área e Bruno Henrique chuta sobre o alvo.

bola

33'

1ºTEMPO

Finalizações: Cruzeiro 4x1 Flamengo.

bola

32'

1ºTEMPO

Após roubada de bola, Arroyo recebe em contra-ataque e chuta cruzado pertinho do alvo.

bola

29'

1ºTEMPO

Após passe de Wesley pela esquerda, Kaio Jorge deixa passar e Matheus Pereira chuta bloqueado de carrinho por Ayrton Lucas.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Arrascaeta por carrinho em Matheus Henrique.

bola

27'

1ºTEMPO

Flamengo trabalha a bola desde a defesa e prepara novo ataque.

bola

26'

1ºTEMPO

Kaio Jorge tenta chapéu na frente da área, leva um chega para lá de Léo Ortiz e reclama de pênalti.

bola

25'

1ºTEMPO

Arrascaeta abre na direita, Emerson Royal se esforça e não evita a saída da bola.

bola

22'

1ºTEMPO

Parada técnica para hidratação.

bola

21'

1ºTEMPO

Arrascaeta bate escanteio fechado. William não afasta na primeira trave, Otávio tenta despachar da área, mas erra o tempo e soca tudo menos a bola.

bola

20'

1ºTEMPO

Samuel Lino chuta de fora da área e põe para trabalhar o goleiro Otávio.

bola

19'

1ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 30% x 70% Flamengo.

bola

18'

1ºTEMPO

Matheus Henrique tenta aproveitar rebote da defesa, mas chuta de primeira longe do gol defendido por Rossi.

bola

17'

1ºTEMPO

Rojas bate escanteio fechado pela direita. Plata corta na primeira trave.

bola

16'

1ºTEMPO

Arroyo recebe inversão pela direita, corta por dentro e chuta com desvio nas pernas de Ayrton Lucas.

bola

15'

1ºTEMPO

Impedimento de Bruno Henrique no ataque do Flamengo.

bola

14'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Arrascaeta triangulam passes pelo lado esquerdo.

bola

13'

1ºTEMPO

Jorginho busca Plata na risca da área. A zaga do Cruzeiro antecipa e afasta o perigo.

bola

12'

1ºTEMPO

Arrascaeta cobra a falta para a segunda trave. A marcação fecha os espaços e Léo Pereira vê a bola sair em tiro de meta.

bola

11'

1ºTEMPO

Bruno Henrique segue caído na intermediária.

amarelo

10'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Matheus Henrique por atingir por cima Bruno Henrique.

bola

9'

1ºTEMPO

Samuel Lino busca a bola entre os zagueiros e tenta qualificar a saída de jogo do Flamengo.

bola

6'

1ºTEMPO

Flamengo troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Arroyo domina inversão de jogo e cruza com veneno para a segunda trave. Wesley surge nas costas da zaga, desvia de peito e manda a bola sobre o alvo.

bola

4'

1ºTEMPO

Kaio Jorge avança com liberdade até a entrada da área e chuta forte, mas bloqueado por Léo Pereira.

bola

3'

1ºTEMPO

Arroyo escapa pela direita até a linha de fundo e cruza por baixo. Jorginho corta.

bola

2'

1ºTEMPO

Rossi força ligação direta para o ataque. Samuel Lino não tem o domínio do passe.

bola

1'

1ºTEMPO

Pulgar domina no apoio pela direita, ergue a cabeça e estica passe na área. Plata não pega em cheio no desvio pelo alta.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando no Mineirão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Casa cheia no Mineirão para Cruzeiro x Flamengo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gérson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Artur Jorge (Cruzeiro) e Leonardo Jardim (Flamengo).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Matheus Pereira e Bruno Henrique (ambos com 4 gols) são os principais artilheiros de Cruzeiro e Flamengo nesta Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flamengo avançou para as oitavas de final como líder do Grupo A, com a melhor campanha geral entre todos os times.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro chega em boa fase para o duelo após a sequência de 4 jogos sem perder (3V - 1E). Raposa conta com o apoio da torcida para sair do Mineirão com mais um resultado positivo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Cruzeiro e Flamengo fazem duelo de gigantes pelas oitavas de final da Libertadores da América. Siga todos os lances.

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • William

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Matheus Henrique

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Wesley

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton Lucas

    Defesa

  • Erick Pulgar

    Meio-Campo

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • De Arrascaeta

    Meio-Campo

  • Gonzalo Plata

    Atacante

  • Samuel Lino

    Atacante

  • Bruno Henrique

    Atacante

  • Yael Falcón Pérez (ARG)

    ÁRBITRO

  • Facundo Rodríguez (ARG)

    ASSISTENTE

  • Pablo González (ARG)

    ASSISTENTE

Cruzeiro CRU
Flamengo FLA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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