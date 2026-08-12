Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quarta-feira, 12/08•21h30
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Flamengo - 12/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! Pela Libertadores da América, Cruzeiro e Flamengo não saem do zero e definem a vaga no Rio.
48'
•
2ºTEMPO
Isolado, Kaio conduz a bola entre três marcadores até ser desarmado na área.
46'
•
2ºTEMPO
Gérson chama tabela com Matheus Pereira para entrar na área, chega dividindo com Pulgar e força um contato.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira recebe cruzamento de João Costa, dá uma casquinha e a bola sai raspando a trave.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Flamengo: Plata sai, entra Varela.
42'
•
2ºTEMPO
Carrascal aproveita sobra de cruzamento da direita, chuta forte e vê Otávio fazer ótima defesa. t
41'
•
2ºTEMPO
João Costa sai fazendo fila pela direita, passa por três e acaba desarmado em seguida por Jorginho.
40'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 5x7 Flamengo.
39'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro tenta escapar em contragolpe puxado por Kenji e Kaio Jorge. Ayrton Lucas recompõe rapidamente e intercepta a jogada da dupla.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Flamengo: Samuel Lino sai, entra Carrascal.
36'
•
2ºTEMPO
Carrascal será o próximo reforço do Flamengo.
35'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira gira na área contra dois, força contato com Lucas Paquetá e cai pedindo pênalti.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Matheus Henrique sai para a entrada de Zé Lucas.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Cruzeiro: Arroyo sai, entra João Costa...
30'
•
2ºTEMPO
Emerson Royal domina nas costas da marcação, chuta com a bola no ar para ótima defesa de Otávio, mas o lateral estava impedido.
29'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro prepara duas substituições.
28'
•
2ºTEMPO
Flamengo troca passes sob vaias da torcida mineira.
25'
•
2ºTEMPO
Pedro recua até o meio-campo para participar da troca de passes do Flamengo.
24'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para o técnico Artur Jorge por reclamação.
23'
•
2ºTEMPO
Parada técnica para hidratação dos jogadores.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!!!! Ayrton Lucas cobra falta para a confusão na área, Léo Ortiz testa com força no travessão e Lucas Paquetá empata no primeiro toque.
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Fabrício Bruno recebe cartão amarelo por falta em Pedro.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Arrascaeta deixa o campo para a entrada de Lucas Paquetá.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla substituição do Flamengo: Bruno Henrique sai, entra Pedro...
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Cruzeiro: Wesley sai, entra Kenji.
17'
•
2ºTEMPO
Ayrton Lucas ganha sobra na frente da área e ajeita para chute de perna direita. Otávio defende em dois tempos.
16'
•
2ºTEMPO
Flamengo trabalha a bola no meio-campo e busca o gol de empate no Mineirão.
15'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge gira no meio-campo e sofre falta cometida por Léo Pereira.
14'
•
2ºTEMPO
Passes errados: Cruzeiro 23x27 Flamengo.
13'
•
2ºTEMPO
Jorginho ajeita para o chute colocado na frente da área e põe para trabalhar o goleiro Otávio.
12'
•
2ºTEMPO
Wesley domina cruzamento da direita, mata de peito e chuta bloqueado por Emerson Royal.
9'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Rojas para a segunda trave, Kaio Jorge chega segundos atrasado e não consegue desviar.
8'
•
2ºTEMPO
Gol de Arroyo incendeia o Mineirão.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!! Arroyo domina na linha de fundo, quase sem ângulo, corta a marcação de Samuel Lino e chuta com curva por cima de Rossi para acertar a gaveta.
6'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Emerson Royal força contato diante de Wesley. O árbitro só marca tiro de meta para o Cruzeiro.
4'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Matheus Pereira pela direita é cortado de cabeça por Emerson Royal.
3'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino ajeita na entrada da área. Pulgar chuta longe do gol defendido por Otávio.
2'
•
2ºTEMPO
Matheus Henrique busca a bola entre os zagueiros e acelera a saída ao ataque do Cruzeiro.
1'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino domina lançamento com o peito e emenda um chute que desvia na defesa e sai à esquerda do alvo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Mineirão! Cruzeiro e Flamengo estão empatando pela Libertadores da América.
47'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Emerson Royal pela direita é afastado por Matheus Henrique.
46'
•
1ºTEMPO
Ligação direta de Léo Ortiz passa por Bruno Henrique e sobra na área para o goleiro Otávio.
45'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Plata. Atacante do Equador levou a pior em dividida com Rojas.
44'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Pulgar explode nas pernas de Gérson.
41'
•
1ºTEMPO
Pulgar abre o placar com chute de fora da área, mas o jogo já estava parado com falta em Matheus Pereira.
40'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Matheus Pereira atravessa toda a área, ninguém aparece para desviar e a bola sai em tiro de meta.
39'
•
1ºTEMPO
William tenta invadir a área, mas fica preso na marcação de Ayrton Lucas.
38'
•
1ºTEMPO
William tabela com Arroyo no apoio pela direita, recebe a devolução na linha de fundo e cruza para corte de cabeça de Léo Pereira.
37'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino domina passe já ajeitando para a perna direita e chuta travado pela defesa do Cruzeiro.
35'
•
1ºTEMPO
Gérson rouba a bola no campo de defesa e tenta sair jogando e vê Jorginho recuperar a posse para o Flamengo.
34'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta rouba a bola dos pés de Matheus Henrique, ajeita para a entrada da área e Bruno Henrique chuta sobre o alvo.
33'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 4x1 Flamengo.
32'
•
1ºTEMPO
Após roubada de bola, Arroyo recebe em contra-ataque e chuta cruzado pertinho do alvo.
29'
•
1ºTEMPO
Após passe de Wesley pela esquerda, Kaio Jorge deixa passar e Matheus Pereira chuta bloqueado de carrinho por Ayrton Lucas.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Arrascaeta por carrinho em Matheus Henrique.
27'
•
1ºTEMPO
Flamengo trabalha a bola desde a defesa e prepara novo ataque.
26'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge tenta chapéu na frente da área, leva um chega para lá de Léo Ortiz e reclama de pênalti.
25'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta abre na direita, Emerson Royal se esforça e não evita a saída da bola.
22'
•
1ºTEMPO
Parada técnica para hidratação.
21'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta bate escanteio fechado. William não afasta na primeira trave, Otávio tenta despachar da área, mas erra o tempo e soca tudo menos a bola.
20'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino chuta de fora da área e põe para trabalhar o goleiro Otávio.
19'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 30% x 70% Flamengo.
18'
•
1ºTEMPO
Matheus Henrique tenta aproveitar rebote da defesa, mas chuta de primeira longe do gol defendido por Rossi.
17'
•
1ºTEMPO
Rojas bate escanteio fechado pela direita. Plata corta na primeira trave.
16'
•
1ºTEMPO
Arroyo recebe inversão pela direita, corta por dentro e chuta com desvio nas pernas de Ayrton Lucas.
15'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Bruno Henrique no ataque do Flamengo.
14'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Arrascaeta triangulam passes pelo lado esquerdo.
13'
•
1ºTEMPO
Jorginho busca Plata na risca da área. A zaga do Cruzeiro antecipa e afasta o perigo.
12'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta cobra a falta para a segunda trave. A marcação fecha os espaços e Léo Pereira vê a bola sair em tiro de meta.
11'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique segue caído na intermediária.
10'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Matheus Henrique por atingir por cima Bruno Henrique.
9'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino busca a bola entre os zagueiros e tenta qualificar a saída de jogo do Flamengo.
6'
•
1ºTEMPO
Flamengo troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.
5'
•
1ºTEMPO
Arroyo domina inversão de jogo e cruza com veneno para a segunda trave. Wesley surge nas costas da zaga, desvia de peito e manda a bola sobre o alvo.
4'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge avança com liberdade até a entrada da área e chuta forte, mas bloqueado por Léo Pereira.
3'
•
1ºTEMPO
Arroyo escapa pela direita até a linha de fundo e cruza por baixo. Jorginho corta.
2'
•
1ºTEMPO
Rossi força ligação direta para o ataque. Samuel Lino não tem o domínio do passe.
1'
•
1ºTEMPO
Pulgar domina no apoio pela direita, ergue a cabeça e estica passe na área. Plata não pega em cheio no desvio pelo alta.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando no Mineirão!
PRÉ-JOGO
Casa cheia no Mineirão para Cruzeiro x Flamengo.
PRÉ-JOGO
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.
PRÉ-JOGO
CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gérson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Artur Jorge (Cruzeiro) e Leonardo Jardim (Flamengo).
PRÉ-JOGO
Matheus Pereira e Bruno Henrique (ambos com 4 gols) são os principais artilheiros de Cruzeiro e Flamengo nesta Libertadores.
PRÉ-JOGO
Flamengo avançou para as oitavas de final como líder do Grupo A, com a melhor campanha geral entre todos os times.
PRÉ-JOGO
Cruzeiro chega em boa fase para o duelo após a sequência de 4 jogos sem perder (3V - 1E). Raposa conta com o apoio da torcida para sair do Mineirão com mais um resultado positivo.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Cruzeiro e Flamengo fazem duelo de gigantes pelas oitavas de final da Libertadores da América. Siga todos os lances.
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
William
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Matheus Henrique
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Wesley
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Gonzalo Plata
Atacante
Samuel Lino
Atacante
Bruno Henrique
Atacante
Yael Falcón Pérez (ARG)
ÁRBITRO
Facundo Rodríguez (ARG)
ASSISTENTE
Pablo González (ARG)
ASSISTENTE