Isabella Fiorentino, 50 anos e Wandinha: a coleção número 100 de Gloria Coelho

Gloria Coelho recebeu convidados especiais nesta quinta-feira 21, em sua loja nos Jardins, em São Paulo, para o lançamento do seu verão 2025. Intitulada “Léxicos”, a coleção de número 100 da estilista celebra seus 50 anos de carreira.

Desfilada na galeria Nara Rosler, em abril desse ano, revisita clássicos de sua trajetória com inspirações em seu universo mágico, unindo referências do passado às suas paixões atuais. Roupas estruturadas, materiais tecnológicos, cortes e recortes impecáveis, e muito preto, branco e vermelho. Tudo lá.

Elementos clássicos como flores e árvores aplicadas em tule, que evocam uma natureza oculta, também é destaque na coleção, refletindo, inclusive, influências atuais da estilista como Wandinha Addams e a série, da Netflix. “Todos somos um pouco Wandinha, com um lado obscuro e uma alma heroica”, disse Gloria. “Mas a mensagem mais bonita é o amor e o companheirismo que a série retrata. Isso me emociona!”, completou.

Collab com Isabella Fiorentino

Além da “Léxicos”, Gloria também apresentou sua quarta colaboração com a modelo e apresentadora Isabella Fiorentino. Entre os 12 modelos feitos em viscose, tricoline de algodão e crepe de acetato, traz como destaque um conjunto jeans — sonho antigo de ambas. “Sempre quis criar uma calça jeans com a minha cara”, disse Isabella.

A collab celebra a pluralidade feminina com peças versáteis que transitam do dia para a noite e da praia para a cidade, além de também revisitar os maiores sucessos da collab, que evidencia looks práticos para inúmeras combinações.