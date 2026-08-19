Viúvo de Isabel Veloso é alvo de críticas por divulgar como conheceu noiva

Viúvo da influenciadora Isabel Veloso, o empresário Lucas Borba foi alvo de muitas críticas ao revelar o que sentiu ao conhecer sua atual noiva, Diulia Loregian. Em uma publicação feita nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, ele afirmou que Diulia “tinha uma conversa doce e um olhar simpático que, de alguma forma, me chamou atenção”.

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Apesar de parecer bonito em um primeiro olhar, internautas rapidamente chamaram a atenção para o fato de que, quando os dois se conheceram, Lucas ainda estava casado com Isabel.

“Ah, que fofo, romantizando quando conheceu ela sendo casado, com um bebê e sua família. Nossa, lindo, tô emocionada”, ironizou um comentário no Instagram. Outro usuário disparou: “E num dia normal a esposa morrendo no hospital, ele olhando pra outra. Uau, que história linda”.

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Conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento contra o câncer nas redes sociais, Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos. Ela lutava contra um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos. Aos 17, descobriu que o câncer era incurável e decidiu interromper o tratamento, retomando-o em outubro de 2025 ao descobrir que o linfoma tinha se espalhado.

No mesmo mês, passou por um transplante de medula óssea. Em abril de 2024, Isabel e Lucas Veloso se casaram, e em dezembro do mesmo ano, a jovem deu à luz ao pequeno Arthur.

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