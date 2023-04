Vistos para os EUA ficarão mais caros a partir do fim de maio

O sonho de conhecer os Estados Unidos acaba de ganhar mais um empecilho. O preço para tirar o visto americano de turismo, estudo ou negócios aumentará, passando de US$160 para US$185, cerca de R$911. A mudança começa a valer em 30 de Maio.

O custo para conseguir autorizações de trabalho temporário e investimento também serão readequados, de US$190 para US$205 no primeiro caso, e de US$205 para US$315 no segundo. A última atualização ocorreu em 2012.

De acordo com o Departamento de Estado Americano, a alteração nos preços visa cobrir os custos de manter as atividades consulares. A mudança já havia sido anunciada em dezembro, mas, desde lá, a demanda pelos vistos aumentou, o que fez com que o acréscimo na taxa tenha sido menor do que o proposto anteriormente.

A notícia foi dada em meio a recordes nas filas para conseguir autorização de turismo. No mês de março, o tempo de espera chegou a 18 meses no consulado americano em São Paulo e passou dos 400 dias em Brasília, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, uma consequência do represamento ocorrido durante a pandemia da Covid-19. Em entrevista a Veja, o assessor para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos disse que a expectativa é que essa situação só se normalize no fim do primeiro semestre.

